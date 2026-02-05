Trwa 1444. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 6 lutego 2026 r.
09:11. Media: wiceszef GRU poważnie ranny w zamachu w Moskwie
Wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego) generał Władimir Aleksiejew został poważnie ranny w zamachu, do którego doszło w stolicy Rosji, Moskwie - poinformowały rosyjskie media, powołujące się Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Generał trafił do szpitala.
Rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Swietłana Pietrienko, cytowana przez rosyjskie media, podała, że sprawca miał oddać w kierunku Aleksiejewa kilka strzałów, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Do zamachu doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej.
08:26. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 720 żołnierzy (łącznie 1 244 560 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony.
07:15. Dowódca Służby Kapelańskiej Sił Zbrojnych Ukrainy: na wojnie nie ma ateistów
Zgadzam się ze stwierdzeniem, że na wojnie nie ma ateistów, w sytuacji stresowej i krytycznej ludzie od razu poszukują wsparcia duchowego - powiedział PAP w Waszyngtonie płk Ołeksandr Wowkotecza, dowódca Służby Kapelańskiej Sił Zbrojnych Ukrainy. Jest on w USA w związku z obywającym się tam Tygodniem Ukraińskim (Ukrainian Week).
Nasze hasło to: być obok. Kapelani powinni być zawsze z wojskowymi. Ludzie chodzą do kościołów, a w naszym przypadku, to my sami idziemy do żołnierzy, dowódców, rodzin wojskowych, by udzielić im duchowego wsparcia
— podkreślił duchowny.
06:30. Helsinki: miejsce Ukrainy jest w NATO
Finlandia konsekwentnie opowiada się za wejściem Ukrainy do NATO i objęciem tego kraju gwarancjami wynikającymi z artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego - oświadczyła w czwartek w parlamencie w Helsinkach szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen.
05:01. Estonia od 24 lutego zamykamy drogowe przejścia graniczne z Rosją dla ruchu nocnego
Rząd Estonii poinformował w czwartek, że od 24 lutego zamknie w godzinach nocnych drogowe przejścia graniczne z Rosją w miejscowościach Luhama i Koidula. Ostatnie działania Rosji wymagają reorganizacji naszych środków i zasobów w celu ochrony granicy wschodniej – oświadczył premier Kristen Michal.
Władze Estonii zdecydowały, że przejścia graniczne w Luhama i Koidula na południowym wschodzie kraju zostaną zamknięte dla ruchu nocnego 24 lutego - w 4. rocznicę rozpoczęcia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.
02:00. Tusk wrócił do kraju z wizyty w Kijowie
Premier Donald Tusk w nocy z czwartku na piątek powrócił do Warszawy z wizyty w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premier Julią Swyrydenko, upamiętnił także poległych obrońców Ukrainy oraz - w Bykowni - pochowane tam ofiary stalinowskiego terroru.
00:01 Zełenski: Kolejne spotkanie trójstronne może się odbyć w USA
Kolejne rozmowy pokojowe z udziałem delegacji USA, Ukrainy i Rosji mogą się odbyć w Stanach Zjednoczonych - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że ważne jest, aby wojna zakończyła się tak, by Rosja nie otrzymała nagrody za agresję.
Dzisiaj odbyło się spotkanie naszego zespołu negocjacyjnego po dwóch dniach spotkań i rozmów w Emiratach – ze stroną amerykańską i rosyjską. Czekam na zespół w Kijowie, aby uzyskać pełny raport, ponieważ wielu aspektów nie da się omówić przez telefon. Z tego, co można już powiedzieć, w najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania. Prawdopodobnie w Ameryce
— powiedział Zełenski w wieczornym przemówieniu.
Według prezydenta Ukraina jest gotowa na wszystkie formaty współpracy, które mogą przybliżyć pokój i „uczynić go wiarygodnym, długim i takim, który pozbawi Rosję apetytu na dalszą wojnę”.
Ważne jest, aby ta wojna zakończyła się tak, aby Rosja nie otrzymała nagrody za agresję. Jest to jedna z kluczowych zasad, które przywracają i gwarantują prawdziwe bezpieczeństwo
— podkreślił Zełenski.
Przewodniczący ukraińskiej delegacji na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow poinformował po zakończeniu negocjacji o porozumieniu w sprawie wymiany jeńców wojennych, omówieniu metod wprowadzenia rozejmu i monitorowaniu zaprzestania działań wojennych.
Dyskusje były konstruktywne i skupiały się na tym, jak stworzyć warunki dla trwałego pokoju. Delegacje doszły do porozumienia, zgodnie z którym Federacja Rosyjska i Ukraina uwolnią po 157 jeńców wojennych. To pierwsza wymiana od pięciu miesięcy
— napisał Umierow na platformie X.
Do wymiany doszło już w czwartek.
Według Umierowa delegacje uzgodniły, że poinformują swoje stolice i będą kontynuować trójstronne rozmowy w najbliższych tygodniach. Główny ukraiński negocjator wyraził też wdzięczność Zjednoczonym Emiratom Arabskim za zorganizowanie spotkań. „Ukraina jest też wdzięczna prezydentowi Donaldowi Trumpowi za jego przywództwo w działaniach na rzecz zakończenia wojny” – podsumował.
Oprócz Umierowa w skład ukraińskiej delegacji weszli: szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Andrij Hnatow oraz doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz.
Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff powiadomił w czwartek, że rozmowy trójstronne w Abu Zabi między delegacjami USA, Ukrainy i Rosji były konstruktywne i będą kontynuowane w nadchodzących tygodniach. Potwierdził, że skutkiem rozmów jest wymiana więźniów oraz wznowienie kontaktów wojskowych USA-Rosja.
