„W Korei Północnej wykonywane są publiczne egzekucje na osobach oskarżonych o oglądanie południowokoreańskich seriali czy słuchanie muzyki K-pop” – podała w raporcie organizacja Amnesty International. To efekt obowiązującej od lat ustawy o „zwalczaniu reakcyjnej myśli i kultury”.
Opublikowany wczoraj dokument omówił dziś południowokoreański dziennik „Korea JoongAng Daily”.
Autorzy raportu powołują się na szczegółowe wywiady z 25 uciekinierami z Korei Płn., przeprowadzone w 2025 r. Większość rozmówców organizacji w chwili ucieczki miała 15-25 lat. Opisują oni panującą w kraju atmosferę terroru, w której obcowanie z zagraniczną popkulturą traktowane jest jako zbrodnia przeciwko państwu.
Strach władzy (w Pjongjangu - PAP) przed informacją skutecznie zamknął całą ludność (kraju - PAP) w ideologicznej klatce, dławiąc dostęp do poglądów i myśli innych ludzi
— oceniła zastępczyni dyrektora regionalnego AI Sarah Brooks.
„Squid Game” za cenę życia
Z relacji rozmówców organizacji wynika, że wyrok śmierci wykonano m.in. na licealiście przyłapanym na oglądaniu popularnego południowokoreańskiego serialu Netflixa „Squid Game”.
System kar jest przy tym uznaniowy i głęboko skorumpowany.
Ludzie bez pieniędzy sprzedają domy, by uzbierać 5-10 tysięcy dolarów na opłacenie wyjścia z obozu reedukacyjnego
— wyznała jedna z uciekinierek.
Dodała, że publiczne egzekucje, na które spędzani są nawet uczniowie, mają służyć „praniu mózgów”.
Zastraszanie społeczeństwa
Nie są to pierwsze sygnały o drastycznych karach stosowanych w Korei Płn. W 2021 roku Radio Free Asia informowało o egzekucjach, a we wrześniu ub.r. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) oceniło, że reżim Kim Dzong Una nasila stosowanie tego środka w celu zastraszenia społeczeństwa.
Władze w Pjongjangu drastycznie zaostrzyły kurs w 2020 roku, przyjmując ustawę o „zwalczaniu reakcyjnej myśli i kultury”. Przewiduje ona kary do 15 lat obozu pracy za samo posiadanie lub oglądanie południowokoreańskich filmów, a za ich rozpowszechnianie grozi kara śmierci. Mimo ryzyka mieszkańcy nadal przemycają treści na pamięciach USB, szukając kontaktu ze światem zewnętrznym.
