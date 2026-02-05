Chrześcijanie są dziś najbardziej prześladowaną religią na świecie. Ponad 388 milionów ludzi doświadcza represji wyłącznie z powodu swojej wiary, a co siódmy chrześcijanin żyje w kraju, w którym prześladowania mają bardzo wysoki lub skrajny charakter (tortury, morderstwa). Wbrew powszechnemu przekonaniu problem ten nie dotyczy jedynie odległych regionów świata, lecz również Europy. Unia Europejska, pod dyktando liberalno-lewicowych środowisk, które od dawna prowadzą krucjatę na rzecz eliminacji wartości chrześcijańskich z europejskiej przestrzeni politycznej i społecznej, nie podejmuje żadnych konkretnych kroków, by bronić chrześcijańskiego dziedzictwa.
Rok 2024 przyniósł niepokojące dane. W państwach europejskich odnotowano ponad dwa tysiące aktów nienawiści wobec chrześcijan oraz niemal sto podpaleń kościołów. Najwięcej takich incydentów miało miejsce we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i Austrii. Eksperci podkreślają, że ponad 80 procent tych przestępstw nigdy nie zostaje zgłoszonych, co oznacza, że rzeczywista skala zjawiska jest znacznie większa, niż pokazują oficjalne statystyki.
To nie są abstrakcyjne liczby. W Hiszpanii zamordowany został franciszkanin, a jego śmierć stała się tragicznym symbolem narastającej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Powinna była wywołać poważną debatę publiczną, ale niestety, tak się nie stało.
Dziś Europa stoi przed prostym wyborem — równość albo hipokryzja
Choć w teorii chrześcijanie korzystają w Europie z szerokiej ochrony prawnej, w praktyce coraz częściej widoczne są podwójne standardy. Ataki na chrześcijaństwo bywają tolerowane w imię wolności słowa, podczas gdy krytyka islamu jest kwalifikowana jako mowa nienawiści.
Tak samo jest z ustanowieniem przez UE koordynatorów do walki z antysemityzmem i z islamofobią, przy jednoczesnym braku analogicznego mechanizmu ochrony chrześcijan, mimo że są najliczniejszą wspólnotą religijną w Europie i coraz częściej stają się celem aktów agresji. Nie jest to działanie przypadkowe: liberalno-lewicowe elity nadające przez lata ton europejskiej polityce, pozostawiały na marginesie debaty przekonania chrześcijańskie w fundamentalnych kwestiach etycznych. Był to element szerszej strategii rugowania europejskiego dziedzictwa opartego na chrześcijaństwie jako wstecznego, niepotrzebnego, a wręcz szkodliwego w budowie nowej, europejskiej wspólnoty.
Krok w dobrym kierunku
Podczas styczniowej sesji plenarnej Parlament Europejski zajął stanowisko, w którym jednoznacznie stwierdza, że chrześcijaństwo jest dziś najbardziej prześladowaną religią na świecie i wzywa do powołania Europejskiego Koordynatora do spraw zwalczania nienawiści wobec chrześcijan. W związku z tym, skierowaliśmy apel do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o podjęcie niezwłocznych działań w tej kwestii.
Chrześcijanie w Europie nie mogą być bierną, milczącą większością.
