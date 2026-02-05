Zmarły w 2019 r. w amerykańskim więzieniu Jeffrey Epstein podróżował na Azory w towarzystwie znanych osobistości. Skazanemu za pedofilię finansiście towarzyszył m.in. były prezydent USA Bill Clinton i aktor Kevin Spacey - wynika z ustaleń lizbońskich mediów, analizujących dokumenty amerykańskiego resortu sprawiedliwości.
W oparciu o nie portugalskie media twierdzą, że w latach 2002-2003 Epstein lądował na azorskiej wyspie Santa Maria co najmniej trzy razy. Z portugalskiej wyspy miał następnie udawać się do innych państw.
Według stacji SIC Noticias, powołującej się na dokumenty amerykańskiego resortu sprawiedliwości, Epstein lądował na Azorach prywatnym samolotem nazywanym „Lolita Express”.
Portugalska telewizja twierdzi, że już w grudniu władze USA ujawniły dokumenty, które dowodziły, iż na pokładzie lądującej na Santa Maria maszyny poza Epsteinem była m.in. jego towarzyszka i wspólniczka w procederze nadużyć seksualnych Ghislaine Maxwell. Odbywa ona karę 20 lat więzienia.
Byli tam także były prezydent USA Bill Clinton oraz aktor Kevin Spacey, a także inne światowej sławy osoby
— przekazała SIC Noticias, przypominając, że w 2019 r. Epstein popełnił samobójstwo w amerykańskim więzieniu.
Z kolei lizboński tygodnik „Sabado” poinformował o istnieniu maila z 23 lipca 2019 r., w którym osoba prywatna miała „naprowadzać na trop” amerykańskie władze w sprawie powiązań Epsteina z Portugalią. Gazeta twierdzi, że kraj ten mógł być kierunkiem wycieczek zamożnych pedofilów.
Mail w formie skargi, dostępny na stronie internetowej amerykańskiego resortu sprawiedliwości, radzi służbom zbadać możliwe powiązania Epsteina z Portugalią. W piśmie zatytułowanym „Jeffrey Epstein” autor, którego personalia ukryto, sugeruje prześledzenie wyemitowanego na platformie Netflix filmu dokumentalnego z 2019 r. o zaginięciu trzyletniej Brytyjki Madeleine McCann w portugalskim Algarve, gdzie wraz z rodzicami i rodzeństwem spędzała ona wakacje w maju 2007 r.
Autor maila dodając, że mała Angielka nigdy nie została odnaleziona, zaznacza, że w tym samym filmie dokumentalnym portugalscy dziennikarze przypominają o skandalu z 2002 r. dotyczącego nadużyć seksualnych w lizbońskim sierocińcu Casa Pia. Wśród osób podejrzanych lub skazanych w tej aferze byli m.in. znani portugalscy politycy i ludzie mediów.
Dziennikarz (występujący w tym filmie – PAP) stwierdza, że powszechnie wiadomo, iż amerykańscy milionerzy przylatywali do Portugalii prywatnymi samolotami, aby wykorzystywać seksualnie dzieci
— napisał autor maila wysłanego do wymiaru sprawiedliwości USA, dodając, że „warto zbadać ten wątek”.
Epstein został w 2008 r. skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. Pod koniec stycznia 2026 r. amerykański resort sprawiedliwości opublikował obszerny zbiór dokumentów dotyczących tego amerykańskiego finansisty i dowodzący jego licznych powiązań wśród wpływowych osób na świecie.
