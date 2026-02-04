Trwa 1443. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 5 lutego 2026 r.
12:12. Witkoff: uzgodniono wymianę 314 jeńców między Ukrainą i Rosją
Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff poinformował na portalu X, że planowana jest wymiana jeńców między Ukrainą i Rosją, która ma objąć 314 osób. Jak dodał, dalsze postępy spodziewane są w najbliższych tygodniach. Wymiana jeńców ma nastąpić w formule 157 za 157. Jak poinformował Witkoff, to pierwsza od pięciu miesięcy wymiana, jaką udało się zorganizować.
„Rozmowy będą kontynuowane, dodatkowe postępy są oczekiwane w nadchodzących tygodniach” – napisał Witkoff, komentując trójstronnych rozmów delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi w środę i czwartek. Podkreślił, że dotychczasowe postępy są efektem tych rozmów, które określił jako „szczegółowe i produktywne”.
12:02. Siły obrony Ukrainy uderzyły rakietami Flamingo w rosyjski poligon Kapustin Jar!
W ubiegłym miesiącu Siły Obrony Ukrainy przeprowadziły serię udanych ataków na poligon Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim na południu Rosji, używając rakiet dalekiego zasięgu własnej produkcji, w szczególności FP-5 Flamingo - poinformował w czwartek Sztab Generalny. Wyjaśnił, że celem ataków był kompleks budynków typu hangarowego, w którym rakiety balistyczne średniego zasięgu przygotowywane są do startu.
Z dostępnych informacji wynika, że część budynków na terenie poligonu została w różnym stopniu uszkodzona. Poważnie uszkodzony został jeden z hangarów. Część personelu poligonu została ewakuowana poza jego teren
— przekazał Sztab Generalny w mediach społecznościowych.
W połowie stycznia ukraiński portal Militarnyj podał, że ukraińskie bezzałogowce zaatakowały poligon Kapustin Jar, skąd były odpalane rosyjskie pociski balistyczne typu Oriesznik.
11:22. Łotwa i Estonia poparły koncepcję bezpośrednich rozmów UE-Rosja
Prezydent Estonii Alar Karis i premier Łotwy Evika Silina poparli koncepcję powołania specjalnego przedstawiciela UE ds. udziału w rozmowach Ukrainy, Rosji i USA – poinformowała Deutsche Welle, powołując się na wywiad Karis i Siliny dla telewizji Euronews. W opinii szefowej łotewskiego rządu, takim przedstawicielem mógłby być m.in. premier Donald Tusk.
Jak przekazała DW, prezydent Estonii i premier Łotwy poparli pomysł wyznaczenia specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej dla wznowienia bezpośrednich rozmów z Rosją i udziału w negocjacjach pokojowych Ukrainy, Rosji i USA. Zdaniem prezydenta Karisa, kraje europejskie „spóźniły się z inicjatywą dyplomatyczną”, w rezultacie czego wiodącą pozycję w rozmowach zajęły Stany Zjednoczone. Z kolei Silina stwierdziła, że kraje europejskie powinny brać udział w negocjacjach pokojowych.
„Myślę, że powinniśmy zajmować się dyplomacją. Zawsze warto rozmawiać, ale powinniśmy też izolować Rosję i stosować wobec niej sankcje” – powiedziała premier Łotwy, podkreślając, że wszelkie kontakty tego typu powinny odbywać się w ścisłej koordynacji z Kijowem.
Według Siliny przedstawicielem UE powinna być osoba, która zostanie wybrana na zasadzie konsensusu. Wśród możliwych kandydatów wymieniła m.in. prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza i premiera RP Donalda Tuska.
11:15. Spotkanie doradcy Macrona w Moskwie z przedstawicielem Kremla
Doradca prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Emmanuel Bonne, spotkał się przedwczoraj w Moskwie z Jurijem Uszakowem, który jest doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina ds. polityki zagranicznej - podał wczoraj późnym wieczorem dziennik „Le Figaro”. Kontekstem wizyty było, według gazety, wznowienie rozmów amerykańsko-rosyjsko-ukraińskich w Abu Zabi w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Gazeta podała, że współpracownikowi Macrona towarzyszył doradca dyplomatyczny Pałacu Elizejskiego Bertrand Buchwalter. Napisał, że Bonne spotkał się z Uszakowem i innymi osobami, ale nie podaje, kim byli ci pozostali rozmówcy. Źródło, które dziennik określił jako „dobrego obserwatora w Moskwie”, powiedziało, że Bonne usłyszał podczas wizyty powtórzenie żądań Kremla dotyczących Ukrainy.
Pałac Elizejski wczoraj nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że doszło do rozmów, ale zakomunikował, że prowadzone są „rozmowy na szczeblu technicznym”, przy których konsultowani są główni europejscy partnerzy Francji i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
11:10. Szkody po nocnym ataku na Nowoszachtyńsk
W nocnym ataku ukraińskich dronów na Nowoszachtyńsk uszkodzone zostały budynki mieszkalne i samochody - informuje mer miasta znajdującego się w obwodzie rostowskim, Siergiej Bondarenko. Wcześniej pojawiła się informacja, że w nocy z 4 na 5 lutego 30 dronów atakowało 12 miast i rejonów w obwodzie rostowskim.
11:00. Rosja i Ukraina bez porozumienia w najtrudniejszej sprawie
Biały Dom informuje, że Rosja i Ukraina nadal nie porozumiały się w sprawie najtrudniejszej kwestii. Wczoraj w Abu Zabi odbył się pierwszy dzień kolejnej rundy negocjacji między Rosją, Ukrainą i USA, których celem jest zakończenie wojny w Ukrainie. Spotkanie trwało około pięciu godzin i odbyło się za zamkniętymi drzwiami.
10:26. Tusk: Składamy dziś hołd polskim ofiarom rosyjskich zbrodni
Bykownia. Składamy dziś hołd polskim ofiarom rosyjskich zbrodni
— napisał premier Donald Tusk.
10:20. Zełenski: Wraz z premierem Polski Donaldem Tuskiem oddaliśmy hołd poległym ukraińskim obrońcom
Wraz z premierem Polski Donaldem Tuskiem oddaliśmy hołd poległym ukraińskim obrońcom. Wieczna pamięć naszym najodważniejszym ludziom, którzy walczyli o Ukrainę, bronili jej niepodległości i oddali życie w tej walce. Wieczna chwała naszym bohaterom. Pamiętamy każdego z nich
— napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na platformie X.
Premier Donald Tusk i Prezydent Wołodymyr Zełenski złożyli wieniec pod Ścianą Pamięci Poległych Obrońców Ukrainy
— podała KPRM.
10:07. Media: Doradca Macrona spotkał się w Moskwie z przedstawicielem Kremla
Doradca prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Emmanuel Bonne, spotkał się we wtorek w Moskwie z Jurijem Uszakowem, który jest doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina ds. polityki zagranicznej - podał wczoraj późnym wieczorem dziennik „Le Figaro”.
Kontekstem wizyty było, według gazety, wznowienie rozmów amerykańsko-rosyjsko-ukraińskich w Abu Zabi w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. „Le Figaro” podał, że współpracownikowi Macrona towarzyszył doradca dyplomatyczny Pałacu Elizejskiego Bertrand Buchwalter. Napisał, że Bonne spotkał się z Uszakowem i innymi osobami, ale nie podaje, kim byli ci pozostali rozmówcy. Źródło, które dziennik określił jako „dobrego obserwatora w Moskwie”, powiedziało, że Bonne usłyszał podczas wizyty powtórzenie żądań Kremla dotyczących Ukrainy.
Pałac Elizejski w środę nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że doszło do rozmów, ale zakomunikował, że prowadzone są „rozmowy na szczeblu technicznym”, przy których konsultowani są główni europejscy partnerzy Francji i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
09:26. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 770 żołnierzy (łącznie 1 243 840 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony.
08:51. Rozpoczął się drugi dzień rozmów pokojowych Ukraina-USA-Rosja w Abu Zabi
Główny negocjator strony ukraińskiej Rustem Umierow poinformował w czwartek rano w komunikatorze Telegram, że rozpoczął się drugi dzień trójstronnych rozmów pokojowych z USA i Rosją w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Pracujemy w tych samych formatach co wczoraj: trójstronne konsultacje, praca w grupach i dalsza synchronizacja stanowisk. Podsumowanie wkrótce
— napisał Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.
Oprócz niego w skład ukraińskiej delegacji wchodzą: szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow oraz doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz.
Zdaniem specjalnego przedstawiciela prezydenta Rosji Kiriłła Dmitrijewa, cytowanego w czwartek przez agencję Reutera, udało się osiągnąć postęp w rozmowach dotyczących porozumienia pokojowego z Ukrainą, „pomimo presji ze strony UE i Wielkiej Brytanii”.
Rozmowy w Abu Zabi odbywające się w dniach 4-5 lutego są kontynuacją pierwszego trójstronnego spotkania delegacji USA, Ukrainy i Rosji, które odbyło się 23-24 stycznia.
08:39. Premier Tusk w Kijowie spotkał się z prezydentem Zełenskim
Premier Donald Tusk dziś rano spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wizytę szefa polskiego rządu w Kijowie rozpoczęło złożenie wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy.
Premierowi podczas wizyty towarzyszy m.in. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy. Wizyta ma też związek z trwającym ostrzałem ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
Ukraina od kilku tygodni zmaga się z konsekwencjami rosyjskich ataków m.in. na obiekty energetyczne, które od miesięcy pozostają głównym celem, i dostawy prądu w kraju są mocno ograniczone. Po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną sama stolica kraju doświadcza długich przerw w dostawach ciepła, a mieszkańcy Kijowa funkcjonują na co dzień w ekstremalnych warunkach.
W ostatnim czasie do Kijowa z Polski dotarło wsparcie w postaci generatorów prądu, pochodzących z zasobów państwa, jak i ze społecznych zbiórek.
08:29. Zełenski: Mamy nadzieję na zakończenie wojny w 2027 roku drogą dyplomacji
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla telewizji France 2, że ma nadzieję na zakończenie wojny z Rosją drogą dyplomatyczną w przyszłym roku.
Robimy wszystko, co możemy. To nasz priorytet, mój i mojego zespołu. Mój zespół prowadzi obecnie negocjacje, a nasz priorytet to zakończenie tej wojny
— powiedział Zełenski w środę. Jednocześnie zaznaczył, że im więcej cywilów ginie w rosyjskich atakach, tym bardziej oddala się perspektywa porozumienia.
Ukraiński przywódca ostrzegł również przed rosyjskim atakiem na Europę.
Kraje sąsiadujące z Ukrainą rozumieją (…) że Rosja pójdzie dalej (…) jeśli Ukraina nie powstrzyma (przywódcy Rosji Władimira) Putina
— powiedział.
08:10. Premier Tusk przybył do Kijowa
Premier Donald Tusk w czwartek rano przybył z wizytą do Kijowa. Towarzyszy mu m.in. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy.
Mamy taką nadzieję, po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, że będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia. Polska chce w nich uczestniczyć
— mówił we wtorek, przed wizytą szef rządu.
Nawiązując do nasilonych rosyjskich ataków z ostatniego czasu na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, których skutkiem jest m.in. częsty brak prądu i ogrzewania podczas trwających mrozów, premier powiedział, że „obietnice, o jakich mówił prezydent USA Donald Trump, składane podobno przez prezydenta Władimira Putina o tym, że na czas mrozów Rosja zawiesi ataki, niestety się nie zrealizowały”.
Dzisiejsza noc i poranek to znowu czas brutalnych ataków na ludność cywilną, infrastrukturę cywilną w Kijowie, Odessie i w innych miejscach w Ukrainie. Kolejne ofiary, kolejne ruiny
— mówił we wtorek Tusk.
07:02. Naczelny rabin Ukrainy porównał obecną sytuację w jego kraju do blokady Leningradu
Jestem w Waszyngtonie, by opowiadać prawdę o sytuacji w atakowanej przez Rosję Ukrainie, gdzie ludzie w sposób bohaterski zmagają się z mrozami w nieogrzewanych domach - powiedział PAP naczelny rabin Ukrainy Mosze Azman. Porównał obecne warunki do blokady Leningradu.
Urodziłem się w Leningradzie w ZSRS. W tym samym mieście, w którym urodził się Putin. Putin był w KGB, a ja byłem śledzony przez KGB. Mój ojciec opowiadał mi wiele razy o blokadzie Leningradu, której doświadczył jako małe dziecko. Zmarło wtedy pół miliona ludzi (według różnych szacunków może to być nawet ok. 1-2 mln - PAP) z powodu braku jedzenia i dlatego, że było strasznie zimno. Pamiętam, jak ojciec mówił, że wiele osób zmarło właśnie z powodu zimna. Dziś w Ukrainie jest minus 20 stopni Celsjusza. W blokach nie działa ogrzewanie
— relacjonował Rabin na konferencji prasowej przed amerykańskim Kongresem.
Razem z wolontariuszami chodzimy pomagać starszym osobom, niektórzy mieszkają na 20. piętrze, windy nie działają. Siedzą tam bez wody, bez ogrzewania, przy bardzo niskich temperaturach, bez prądu. Nie wiemy, ilu ludzi umrze tej zimy
— powiedział rabin, który od ponad 20 lat stoi na czele społeczności żydowskiej Ukrainy.
02:01. Zełenski dla telewizji France 2: od początku wojny zginęło 55 tys. ukraińskich żołnierzy
Liczba ukraińskich żołnierzy poległych od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę szacowana jest na 55 tysięcy; jest też wielu zaginionych – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wyemitowanym w środę wieczorem wywiadzie dla francuskiej telewizji France 2.
Na Ukrainie oficjalnie liczba żołnierzy zabitych na polu bitwy, zarówno zawodowych, jak i tych z poboru, wynosi 55 tys.
— powiedział Zełenski, którego wypowiedzi były tłumaczone na francuski.
Ukraiński prezydent dodał, że „duża liczba osób” jest oficjalnie uznawanych za zaginione.
00:01. Zełenski zapowiedział wymianę jeńców po rozmowach z USA i Rosją w Abu Zabi
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, po środowych rozmowach delegacji jego państwa z USA i Rosją w Abu Zabi, zapowiedział pierwszą w tym roku wymianę jeńców wojennych z Rosją. Rozmowy mają być kontynuowane w czwartek.
Będzie też ważny krok: w najbliższym czasie spodziewamy się wymiany jeńców wojennych. Trzeba sprowadzać jeńców do domu
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram po naradzie z ukraińskimi uczestnikami spotkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Przekazał, że po rozmowach wysłuchał raportów: przewodniczącego ukraińskiej delegacji Rustema Umierowa, szefa Biura Prezydenta Kyryła Budanowa i przewodniczącego parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyda Arachamii.
Omówiliśmy pośrednie rezultaty negocjacji tego dnia. Rozmowy będą kontynuowane jutro (w czwartek - PAP)
— dodał.
Zełenski podkreślił, że stanowisko Kijowa w negocjacjach na temat ewentualnego porozumienia pokojowego pozostaje to samo.
Wojnę trzeba realnie zakończyć. To właśnie Rosja musi być na to gotowa
— oznajmił.
Zaznaczył również, że partnerzy Ukrainy powinni zapewnić jej „realne gwarancje bezpieczeństwa” oraz wywierać „realną presję na agresora”, tak aby mieszkańcy Ukrainy odczuli, że sytuacja rzeczywiście zmierza ku pokojowi.
Nie powinno być żadnych nagród dla agresora. Jeśli pojawi się jakakolwiek nagroda dla agresora, Rosja z czasem zerwie każde porozumienie
— podkreślił prezydent Zełenski.
Wcześniej w środę Umierow przekazał, że w środę w Abu Zabi doszło do trójstronnego spotkania Ukraina-USA-Rosja, po czym prace kontynuowane były w grupach. „Praca była merytoryczna i produktywna, zorientowana na konkretne kroki i praktyczne rozwiązania” – przekazał.
Biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przekazało, że w czwartek planowana jest kontynuacja rozmów w Abu Zabi.
