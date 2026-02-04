Trwa 1443. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 5 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski zapowiedział wymianę jeńców po rozmowach z USA i Rosją w Abu Zabi
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, po środowych rozmowach delegacji jego państwa z USA i Rosją w Abu Zabi, zapowiedział pierwszą w tym roku wymianę jeńców wojennych z Rosją. Rozmowy mają być kontynuowane w czwartek.
Będzie też ważny krok: w najbliższym czasie spodziewamy się wymiany jeńców wojennych. Trzeba sprowadzać jeńców do domu
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram po naradzie z ukraińskimi uczestnikami spotkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Przekazał, że po rozmowach wysłuchał raportów: przewodniczącego ukraińskiej delegacji Rustema Umierowa, szefa Biura Prezydenta Kyryła Budanowa i przewodniczącego parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyda Arachamii.
Omówiliśmy pośrednie rezultaty negocjacji tego dnia. Rozmowy będą kontynuowane jutro (w czwartek - PAP)
— dodał.
Zełenski podkreślił, że stanowisko Kijowa w negocjacjach na temat ewentualnego porozumienia pokojowego pozostaje to samo.
Wojnę trzeba realnie zakończyć. To właśnie Rosja musi być na to gotowa
— oznajmił.
Zaznaczył również, że partnerzy Ukrainy powinni zapewnić jej „realne gwarancje bezpieczeństwa” oraz wywierać „realną presję na agresora”, tak aby mieszkańcy Ukrainy odczuli, że sytuacja rzeczywiście zmierza ku pokojowi.
Nie powinno być żadnych nagród dla agresora. Jeśli pojawi się jakakolwiek nagroda dla agresora, Rosja z czasem zerwie każde porozumienie
— podkreślił prezydent Zełenski.
Wcześniej w środę Umierow przekazał, że w środę w Abu Zabi doszło do trójstronnego spotkania Ukraina-USA-Rosja, po czym prace kontynuowane były w grupach. „Praca była merytoryczna i produktywna, zorientowana na konkretne kroki i praktyczne rozwiązania” – przekazał.
Biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przekazało, że w czwartek planowana jest kontynuacja rozmów w Abu Zabi.
