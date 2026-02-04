Głośnym w echem w Niemczech odbiły się dwa ataki na pracowników kolei w ostatnich dniach. Konduktor zaatakowany w poniedziałek przez pasażera na gapę zmarł wskutek odniesionych obrażeń, a w środę pracownik Deutsche Bahn, który zwrócił uwagę mężczyźnie na stacji, został przez niego dotkliwie pobity.
Według policji 43-letni mężczyzna chciał ogrzać się w pomieszczeniu służbowym kolei na stacji Hamburg-Dammtor i wszedł do niego bez pozwolenia. Gdy pracownik kolei poinformował go, że nie może przebywać w tym miejscu, napastnik najpierw go znieważył, a następnie zaatakował, uderzając pięściami w głowę i klatkę piersiową. Gdy zaatakowany mężczyzna upadł na ziemię, sprawca kilkakrotnie kopnął go w głowę.
Na pomoc ruszył inny pracownik Deutsche Bahn, ale dopiero obecny na peronie policjant zdołał obezwładnić agresywnego mężczyznę. Ranny kolejarz trafił do szpitala z obrażeniami głowy i tułowia oraz podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.
To drugi poważny atak na pracownika kolei w ostatnich dniach. W środę w Nadrenii-Palatynacie, na południowym zachodzie Niemiec, zmarł 36-letni konduktor, który dwa dni wcześniej został zaatakowany w pociągu regionalnym podczas kontroli biletów. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem, krótko po opuszczeniu stacji Landstuhl w powiecie Kaiserslautern. Według ustaleń policji 26-letni pasażer zaatakował konduktora, gdy miał zostać wyproszony z pociągu z powodu braku biletu. Konduktor był reanimowany na miejscu przez pasażerów, a następnie został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym.
Policja zatrzymała podejrzanego, obywatela Grecji bez stałego miejsca zamieszkania w Niemczech. Obecnie przebywa on w areszcie śledczym.
kk/PAP
