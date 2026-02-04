Trump ostrzega lidera Iranu: "Powiedziałbym, że powinien być bardzo zaniepokojony". Co przyniosą negocjacje nuklearne?

Teheran / autor: PAP/EPA/
Teheran / autor: PAP/EPA/

Prezydent USA Donald Trump wyraził przekonanie, że najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei „powinien być bardzo zaniepokojony”. Przekazał jednocześnie, że Iran negocjuje z USA, a protestujący Irańczycy mają wsparcie w Amerykanach.

Powiedziałbym, że powinien być bardzo zaniepokojony

— odparł Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza stacji NBC News, czy lider Iranu powinien się obecnie niepokoić.

Trump powtórzył, że irański program nuklearny został zniszczony wskutek amerykańskich ataków na instalacje jądrowe w Iranie w czerwcu ub.r. Podkreślił jednak, że Irańczycy chcieliby powrócić na teren tego obiektu i myślą o utworzeniu nowej instalacji w innej części kraju.

Dowiedzieliśmy się o tym. Powiedziałem: „jeśli to zrobicie, zrobimy wam coś bardzo złego”

— poinformował.

Negocjacje nuklearne

Oba kraje przygotowują się do wznowienia negocjacji nuklearnych w tym tygodniu.

USA w ostatnich tygodniach wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie. Iran zapowiedział, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

We wtorek siły zbrojne USA zestrzeliły tam irańskiego drona Shahed-139, który – w ocenie amerykańskich wojskowych – „agresywnie” zbliżył się do lotniskowca USS Abraham Lincoln, znajdującego się na neutralnych wodach Morza Arabskiego.

kk/PAP

