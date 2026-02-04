Dziki słoń zabił turystę w parku narodowym w Tajlandii. To już trzecia ofiara śmiertelna związana z tym samym zwierzęciem

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Słoń / autor: Pixabay/ajoheyho
Zdjęcie ilustracyjne; Słoń / autor: Pixabay/ajoheyho

Dziki słoń 2 lutego stratował turystę w Parku Narodowym Khao Yai w środkowej Tajlandii” - poinformował przedstawiciel parku, cytowany przez portal CBS News. Jest to już trzecia ofiara śmiertelna tego samego zwierzęcia.

65-letni turysta z Tajlandii, pochodzący z prowincji Lopburi, wybrał się rano na spacer z żoną, kiedy został stratowany na śmierć przez słonia o imieniu Oyewan

— poinformował agencję AFP, którą cytuje portal CBS News, dyrektor parku narodowego Chaiya Huayhongthong.

Strażnicy odstraszyli zwierzę

Jego żona zdołała uciec, gdy strażnicy parku odstraszyli zwierzę

— wskazał Chaiya.

Był trzecią osobą zabitą przez Oyewana

— zaznaczył, dodając, że dziki samiec słonia mógł być odpowiedzialny za kilka innych zgonów, które pozostają nierozwiązane.

Chaiya powiedział, że władze spotkają się 6 lutego, aby zdecydować, co zrobić ze słoniem.

Śmiertelne ataki słoni w Tajlandii

Według danych Departamentu Parków Narodowych w Bangkoku od 2012 r. dzikie słonie zabiły ponad 220 osób, w tym turystów. W styczniu ubiegłego roku słoń zabił hiszpańską turystkę, która kąpała zwierzę w rezerwacie w południowej Tajlandii.

W grudniu 2024 r. kolejny turysta został zabity przez słonia w parku narodowym w prowincji Loei w północnej Tajlandii.

Liczba dzikich słoni w Tajlandii wzrosła z 334 w 2015 r. do prawie 800 w zeszłym roku, co skłoniło władze do podania samicom szczepionek antykoncepcyjnych w celu kontrolowania ich rosnącej populacji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Tragiczny finał wakacji w Tajlandii! Słoń śmiertelnie zaatakował hiszpańską turystkę. Do zdarzenia doszło podczas kąpania zwierzęcia

CBS News/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych