„Dziki słoń 2 lutego stratował turystę w Parku Narodowym Khao Yai w środkowej Tajlandii” - poinformował przedstawiciel parku, cytowany przez portal CBS News. Jest to już trzecia ofiara śmiertelna tego samego zwierzęcia.
65-letni turysta z Tajlandii, pochodzący z prowincji Lopburi, wybrał się rano na spacer z żoną, kiedy został stratowany na śmierć przez słonia o imieniu Oyewan
— poinformował agencję AFP, którą cytuje portal CBS News, dyrektor parku narodowego Chaiya Huayhongthong.
Strażnicy odstraszyli zwierzę
Jego żona zdołała uciec, gdy strażnicy parku odstraszyli zwierzę
— wskazał Chaiya.
Był trzecią osobą zabitą przez Oyewana
— zaznaczył, dodając, że dziki samiec słonia mógł być odpowiedzialny za kilka innych zgonów, które pozostają nierozwiązane.
Chaiya powiedział, że władze spotkają się 6 lutego, aby zdecydować, co zrobić ze słoniem.
Śmiertelne ataki słoni w Tajlandii
Według danych Departamentu Parków Narodowych w Bangkoku od 2012 r. dzikie słonie zabiły ponad 220 osób, w tym turystów. W styczniu ubiegłego roku słoń zabił hiszpańską turystkę, która kąpała zwierzę w rezerwacie w południowej Tajlandii.
W grudniu 2024 r. kolejny turysta został zabity przez słonia w parku narodowym w prowincji Loei w północnej Tajlandii.
Liczba dzikich słoni w Tajlandii wzrosła z 334 w 2015 r. do prawie 800 w zeszłym roku, co skłoniło władze do podania samicom szczepionek antykoncepcyjnych w celu kontrolowania ich rosnącej populacji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tragiczny finał wakacji w Tajlandii! Słoń śmiertelnie zaatakował hiszpańską turystkę. Do zdarzenia doszło podczas kąpania zwierzęcia
CBS News/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752332-dziki-slon-stratowal-turyste-na-oczach-zony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.