Tragiczny atak w Leicester. Mężczyzna został śmiertelnie ugodzony nożem w centrum miasta. Policja aresztowała 18-latka

Mężczyzna w wieku dwudziestu kilku lat został śmiertelnie dźgnięty nożem w centrum Leicester w środkowej Anglii; w związku z tą sprawą aresztowany został 18-latek” - poinformowała policja hrabstwa Leicestershire.

Do zdarzenia doszło na kampusie tamtejszego uniwersytetu De Montfort lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wczoraj około godz. 18 miejscowego czasu (godz. 19 w Polsce), ale ogólnokrajowe media poinformowały o „bardzo poważnym incydencie” dopiero dziś przed południem, początkowo nie precyzując szczegółów zdarzenia.

Dźgnięty nożem zmarł w szpitalu

Jak przekazała policja w wydanym komunikacie, dźgnięty nożem mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie wkrótce zmarł. Policja poinformowała również, że 18-latek został aresztowany pod zarzutem morderstwa i śledztwo jest prowadzone w związku z morderstwem. Wyjaśniła też, że do śmiertelnego dźgnięcia doszło w następstwie „konfrontacji” pomiędzy ofiarą a sprawcą.

Wcześniej media informowały, że wokół kampusu uniwersytetu nadal jest policyjny kordon, na miejsce zdarzenia przybyły cztery karetki pogotowia i śmigłowiec oraz cytowały laburzystowską posłankę z Leicester, Liz Kendall, która mówiła, że jej myśli są z dotkniętymi tym zdarzeniem, oraz apelowała, by nie snuć domysłów przed opublikowaniem oficjalnych komunikatów.

