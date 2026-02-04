Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów w USA stwierdziła, że Unia Europejska ingerowała w przynajmniej 8 wyborców w państwach UE! Związane to było z cenzurowaniem wypowiedzi politycznych w mediach społecznościowych. „Tyrani kochają cenzurę” - ocenił całą sytuację Elon Musk, amerykański miliarder, właściciel platformy X.
Dzięki Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów mamy teraz dowód na to, że UE aktywnie cenzurowała treści prawne, które były sprzeczne z jej programem, i że ingerowała w co najmniej 8 wyborów europejskich, w tym w wybory w Holandii w 2023 i 2025 r., spotykając się z platformami mediów społecznościowych i wywierając na nie presję, aby cenzurowały wypowiedzi polityczne na kilka dni przed głosowaniem
— napisała na platformie X Eva Vlaardingerbroek, holenderska polityczna komentatorka.
W okresie poprzedzającym wybory w Holandii w 2023 r. Komisja Europejska uznała ówczesne holenderskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za „zaufany podmiot zgłaszający”, uprawniony do priorytetowego składania wniosków o cenzurę na mocy ustawy DSA
— dodała.
Jakie wystąpienia do cenzury?
Jakie wystąpienia polityczna miały być cenzurowane?
— „Retoryka populistyczna”
— „Treści antyrządowe/antyunijne”
— Treści „antyelitarne”
— „Satyra polityczna”
— „Treści antyimigranckie i islamofobiczne”
— „Treści antyuchodźcze/nastroje antyimigranckie”
— „Treści anty-LGBTQI”
— „Subkultura memów”
— wymieniła Vlaardingerbroek.
Innymi słowy, wszystko, co jest sprzeczne z ich programem, wszystko, co ma choćby minimalny związek z prawicą lub konserwatyzmem i wszystko, co odnosi się do katastrofalnej sytuacji migrantów w Europie. I zgadnijcie, która platforma była jedyną, która odmówiła współpracy? Oczywiście X. Ta sama platforma, na którą UE nałożyła karę 120 milionów euro na mocy ustawy DSA i ta sama platforma, której biura we Francji są obecnie przeszukiwane
— zaznaczyła komentatorka.
Reakcja Muska
Do analizy holenderskiej komentatorki w krótki sposób odniósł się Elon Musk.
Tyrani kochają cenzurę
— napisał na X Elon Musk.
