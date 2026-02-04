Komisja USA zarzuca UE wpływanie na wybory w państwach członkowskich! Miała to robić poprzez cenzurę treści w sieci

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów w USA stwierdziła, że Unia Europejska ingerowała w przynajmniej 8 wyborców w państwach UE! Związane to było z cenzurowaniem wypowiedzi politycznych w mediach społecznościowych. „Tyrani kochają cenzurę” - ocenił całą sytuację Elon Musk, amerykański miliarder, właściciel platformy X.

Dzięki Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów mamy teraz dowód na to, że UE aktywnie cenzurowała treści prawne, które były sprzeczne z jej programem, i że ingerowała w co najmniej 8 wyborów europejskich, w tym w wybory w Holandii w 2023 i 2025 r., spotykając się z platformami mediów społecznościowych i wywierając na nie presję, aby cenzurowały wypowiedzi polityczne na kilka dni przed głosowaniem

— napisała na platformie X Eva Vlaardingerbroek, holenderska polityczna komentatorka.

CZYTAJ TAKŻE: Grozi nam cenzura w sieci? Co kryje się w rządowym projekcie? „Jest znacznie niebezpieczniejszy niż kiedyś forsowany ACTA”

W okresie poprzedzającym wybory w Holandii w 2023 r. Komisja Europejska uznała ówczesne holenderskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za „zaufany podmiot zgłaszający”, uprawniony do priorytetowego składania wniosków o cenzurę na mocy ustawy DSA

— dodała.

Jakie wystąpienia do cenzury?

Jakie wystąpienia polityczna miały być cenzurowane?

— „Retoryka populistyczna”

— „Treści antyrządowe/antyunijne”

— Treści „antyelitarne”

— „Satyra polityczna”

— „Treści antyimigranckie i islamofobiczne”

— „Treści antyuchodźcze/nastroje antyimigranckie”

— „Treści anty-LGBTQI”

— „Subkultura memów”

— wymieniła Vlaardingerbroek.

Innymi słowy, wszystko, co jest sprzeczne z ich programem, wszystko, co ma choćby minimalny związek z prawicą lub konserwatyzmem i wszystko, co odnosi się do katastrofalnej sytuacji migrantów w Europie. I zgadnijcie, która platforma była jedyną, która odmówiła współpracy? Oczywiście X. Ta sama platforma, na którą UE nałożyła karę 120 milionów euro na mocy ustawy DSA i ta sama platforma, której biura we Francji są obecnie przeszukiwane

— zaznaczyła komentatorka.

Reakcja Muska

Do analizy holenderskiej komentatorki w krótki sposób odniósł się Elon Musk.

Tyrani kochają cenzurę

— napisał na X Elon Musk.

tkwl/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych