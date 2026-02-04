WIDEO

13-latek przepłynął cztery kilometry, aby uratować swoją rodzinę! "Fale były ogromne"; "Jestem pod wrażeniem jego wysiłku"

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/DANNY CASEY
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/DANNY CASEY

13-letni Austin Appelbee, który wraz z matką i dwójką rodzeństwa został porwany przez fale u wybrzeży Australii, uratował rodzinę dzięki temu, że przepłynął cztery kilometry do brzegu, aby uzyskać pomoc” - poinformowała amerykańska stacja CNN, powołując się na australijską policję.

Jak przekazała w oświadczeniu policja stanu Australia Zachodnia, do zdarzenia doszło 30 stycznia po południu u wybrzeży Quindalup w południowo-zachodniej części Australii. Chłopiec wraz z matką i dwójką rodzeństwa wybrali się, aby popływać kajakiem oraz na desce wiosłowej. Zostali jednak zniesieni na morze, z dala od brzegu.

Austin „postanowił wrócić na brzeg podczas zapadającego zmroku”. Niewielką część tego dystansu przepłynął kajakiem. Gdy kajak zaczął nabierać wody, chłopiec musiał wracać wpław. 13-latek powiedział później stacji CNN 9News, że myśl o rodzinie motywowała go do tego, by jak najszybciej zmierzać w kierunku brzegu.

„Fale były ogromne”

Przyznał, że „fale były ogromne”, co sprawiło, że płynął różnymi stylami - żabką, stylem dowolnym i grzbietowym. Appelbee dodał, że gdy znalazł się na plaży, „po prostu upadł, a potem musiał przebiec sprintem dwa kilometry, żeby dotrzeć do telefonu”.

Jak przekazała policja, chłopiec powiadomił władze o sytuacji swojej rodziny około godz. 18 czasu lokalnego (godz. 11 w Polsce).

Służby rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratunkową, w wyniku której rodzina Austina - jego 47-letnia matka, 12-letni brat i ośmioletnia siostra - została zlokalizowana przez helikopter. CNN przekazała, że osoby te „trzymały się deski do paddleboardingu”.

Na miejsce zdarzenia skierowano ochotniczą jednostkę ratownictwa morskiego, która pomyślnie uratowała całą trójkę i sprowadziła ją na brzeg

— poinformowała australijska policja.

Wyczyn chłopca został określony przez dowódcę formacji Marine Rescue, Paula Breslanda, jako „nadludzki wysiłek”.

Dwie godziny bez kamizelki ratunkowej i tak, udało mu się

— powiedział Bresland w wywiadzie dla CNN 9News.

Austina chwaliła również jego matka.

Jestem pod wrażeniem jego wysiłku, ale jednocześnie wiedziałam, że da radę

— podkreśliła.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

