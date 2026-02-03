NA ŻYWO

RELACJA. 1442. dzień wojny. Zełenski: Czekamy na reakcję USA na rosyjski atak na naszą infrastrukturę energetyczną

Wołodymyr Zełenski: Czekamy na reakcję Stanów Zjednoczonych / autor: PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski: Czekamy na reakcję Stanów Zjednoczonych / autor: PAP/EPA

Trwa 1442. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 4 lutego 2026 r.

00:01. Zełenski: Czekamy na reakcję USA na rosyjski atak na naszą infrastrukturę energetyczną

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj czeka na reakcję Stanów Zjednoczonych na największy w tym roku nocny atak Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Oczekujemy stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec rosyjskich ataków. Ameryka zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną na czas działań dyplomatycznych i na okres mroźnej zimy. Była to osobista prośba prezydenta USA

– powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

To wiele mówi o wszystkim, co Rosja obiecuje lub może jeszcze obiecać. Jeśli teraz nie dotrzymuje słowa, czego możemy spodziewać się w przyszłości? - mówił ukraiński prezydent. Podkreślił, że od Ukrainy oczekuje się ustępstw, ale Rosja podobnie powinna pójść na ustępstwa i powstrzymać agresję.

red/PAP/X/FB

