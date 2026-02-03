Trwa 1442. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 4 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski: Czekamy na reakcję USA na rosyjski atak na naszą infrastrukturę energetyczną
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj czeka na reakcję Stanów Zjednoczonych na największy w tym roku nocny atak Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną.
Oczekujemy stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec rosyjskich ataków. Ameryka zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną na czas działań dyplomatycznych i na okres mroźnej zimy. Była to osobista prośba prezydenta USA
– powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.
To wiele mówi o wszystkim, co Rosja obiecuje lub może jeszcze obiecać. Jeśli teraz nie dotrzymuje słowa, czego możemy spodziewać się w przyszłości? - mówił ukraiński prezydent. Podkreślił, że od Ukrainy oczekuje się ustępstw, ale Rosja podobnie powinna pójść na ustępstwa i powstrzymać agresję.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752282-relacja-1442-dzien-wojny-zelenski-czekamy-na-reakcje-usa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.