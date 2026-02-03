Trwa 1442. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 4 lutego 2026 r.
18:50. Media: NATO obserwuje rosyjski statek, który wielokrotnie zmienia kurs u wybrzeży Sardynii
Okręty i samoloty NATO od kilkunastu godzin obserwują objęty sankcjami rosyjski statek towarowy Sparta IV, który płynie wzdłuż wschodniego wybrzeża Sardynii, wielokrotnie zmieniając kurs z północnego na południowy - poinformował w środę portal ItaMilRadar.
Statek od kilku dni płynął przez Morze Śródziemne w kierunku zachodnim, zmierzając ku Cieśninie Gibraltarskiej, ale we wtorek wieczorem, na wysokości wschodniego wybrzeża Sardynii, nagle skręcił na północ i od tego czasu wykonuje niczym nieuzasadniony ruch wahadłowy, poruszając się po osi północ-południe.
18:34. Rosyjski resort finansów: dochody z ropy i gazu były w styczniu najniższe od połowy 2020 r.
Dochody Rosji z ropy i gazu spadły w styczniu tego roku o połowę w porównaniu z tym samym miesiącem 2025 r. i zeszły do najniższego poziomu od lipca 2020 r. - wynika z opublikowanych w środę danych rosyjskiego ministerstwa finansów, przywoływanych przez agencję Reutera.
18:02. Umierow: po trójstronnym spotkaniu w Abu Zabi odbyły się prace w grupach
Podczas rozmów na temat pokoju w Ukrainie, które odbyły się w środę w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, doszło do trójstronnego spotkania Ukraina-USA-Rosja, po czym prace kontynuowane były w grupach – poinformował szef ukraińskiej grupy negocjacyjnej Rustem Umierow.
18:00. Trump: rozmowa z Xi znakomita i długa, rozmawialiśmy o Tajwanie i wojnie w Ukrainie
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jego rozmowa telefoniczna z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem była długa i szczegółowa i dotyczyła m.in. Tajwanu, wojny w Ukrainie i sytuacji dotyczącej Iranu. Trump wyraził pewność, że osiągnie „wiele pozytywnych rezultatów”
17:27. Papież zaapelował o dyskusje nad nowym traktatem rozbrojeniowym, podziękował też Polsce
Papież Leon XIV zaapelował do światowych przywódców o kontynuowanie dyskusji na temat nowego traktatu o ograniczeniu broni jądrowej i wezwał do konkretnych działań na rzecz rozbrojenia oraz odejścia od logiki strachu. Polsce papież podziękował za pomoc dla ludności Ukrainy.
16:30. Biuro Zełenskiego: zakończyły się trójstronne rozmowy Ukrainy, USA i Rosji w Abu Zabi
Zakończyły się rozmowy pokojowe delegacji Ukrainy, USA i Rosji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; spotkanie będzie kontynuowane w czwartek – poinformowało biuro ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Dziś rozmowy zakończyły się. Oficjalne komunikaty ze strony (szefa ukraińskiej delegacji) Rustema (Umierowa) nadejdą trochę później
— przekazało biuro prezydenckie dziennikarzom.
Na pytanie, czy negocjacje będą kontynuowane w czwartek, nadeszła odpowiedź: „Planuje się, że tak”.
16:05. Państwa UE porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro
Państwa członkowskie UE osiągnęły porozumienie w sprawie wsparcia finansowego dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. To przełomowy, choć nie ostatni krok w procedurze legislacyjnej, który umożliwi wypłacenie pomocy Kijowowi na początku drugiego kwartału br., gdy Ukrainie zabraknie pieniędzy.
Porozumienie oznacza zażegnanie sporu o możliwość kupowania uzbrojenia przez Ukrainę za unijne pieniądze w krajach spoza UE, w szczególności w Wielkiej Brytanii.
15:38. Siedem osób zginęło w rosyjskim ataku w obwodzie donieckim
Co najmniej siedem osób zginęło a 15 zostało rannych w środę w rosyjskim ataku na targowisko w mieście Drużkiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef donieckiej administracji wojskowej Wadym Fiłaszkin. Dodał, że do uderzenia doszło rano, gdy w tym miejscu przebywa najwięcej ludzi.
To kolejna celowa zbrodnia wojenna i kolejny dowód na to, że wszelkie rosyjskie deklaracje o »rozejmie« nie są niczego warte
— napisał Fiłaszkin w komunikatorze Telegram. Według niego, Rosjanie wykorzystali w ataku na Drużkiwkę amunicję kasetową.
Do uderzenia doszło w czasie, gdy Rosja, Ukraina i USA rozpoczęły w Abu Zabi kolejną rundę rozmów pokojowych w trójstronnym formacie, mających doprowadzić do zakończenia prawie czteroletniej wojny. Rozmowy mają być kontynuowane w czwartek.
14:33. Kijów chce zrozumieć, na co „naprawdę gotowe” są Moskwa i Waszyngton
W trakcie obecnej rundy rozmów pokojowych w Abu Zabi z USA i Rosją, Ukraina chce poznać stanowisko Rosji po wcześniejszych rozmowach i zrozumieć, na co naprawdę gotowe są Moskwa i Waszyngton - powiedział rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.
Najnowsza runda trójstronnych rozmów pokojowych między Kijowem, Moskwą i Waszyngtonem będzie dotyczyła kwestii wojskowych
— oświadczył Tychyj na briefingu prasowym. Zaznaczył też, że Ukraina chce poznać opinię rosyjskiej delegacji na temat kwestii omawianych podczas poprzednich rozmów, a Kijów chce zrozumieć, na co „naprawdę gotowe” są Moskwa i Waszyngton.
Rzecznik poinformował też, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został zaproszony na konferencję bezpieczeństwa w Monachium w połowie lutego, a w skład ukraińskiej delegacji wejdzie również minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.
14:01. „Le Monde”: wysłannik Putina na rozmowy w Abu Zabi, to zwolennik twardej linii wobec Ukrainy
Francuski dziennik „Le Monde” podkreśla, że szef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Igor Kostiukow, który uczestniczy w rozmowach na temat Ukrainy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to zwolennik twardej linii wobec Ukrainy i jest na liście Rosjan objętych sankcjami zachodnimi.
Jak podaje „Le Monde”, podczas drugiej rundy rozmów w Abu Zabi, zaplanowanej na 4 i 5 lutego, Kostiukow stanie na czele delegacji rosyjskiej, podobnie jak było to podczas pierwszej rundy w dniach 23-24 stycznia. Dziennik nazywa Kostiukowa „kluczową postacią” wśród rosyjskich „siłowików” (struktur siłowych i służb specjalnych). Przypomina, że Kostiukow uczestniczył już w rozmowach rosyjsko-ukraińskich w 2025 roku w Stambule.
Według „Le Monde” Kostiukow, choć ma stopień admirała, jest obeznany z działaniami lądowymi i najprawdopodobniej uczestniczył w planowaniu i organizacji aneksji Krymu w 2014 roku, a potem w pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
64-letni obecnie Kostiukow stanął na czele GRU (oficjalna nazwa: Główny Zarząd Wywiadu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych) w 2018 roku. Jest pierwszym przedstawicielem marynarki wojennej na czele tej struktury.
13:47. Dmitrijew zareagował na wypowiedź premiera Tuska ws. afery Epsteina
Kiriłł Dmitrijew, specjalny przedstawiciel przywódcy Rosji Władimira Putina ds. inwestycji, wyraził pogląd, że działania lewicowych elit ws. afery Jeffreya Epsteina to objaw paniki. To reakcja na słowa premiera Donalda Tuska, który ocenił, że afera Epsteina jest operacją rosyjskich służb specjalnych.
To koniec gry dla zdeprawowanych i satanistycznych liberalnych elit
— napisał Dmitrijew na portalu X, odnosząc się do wtorkowej wypowiedzi Tuska. Dodał, że „świat jest zmęczony kłamstwami”, a próby „utrzymania wpływów za pomocą propagandy” nie są już skuteczne.
13:25. „FT”: Rosja przechwyciła komunikację kilkunastu europejskich satelitów
Europejscy urzędnicy zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa sądzą, że dwa rosyjskie statki kosmiczne przechwyciły część komunikacji kilkunastu europejskich satelitów, co rodzi obawy o przejęcie wrażliwych informacji – podał brytyjski dziennik „Financial Times”.
Rosyjskie satelity szpiegowskie Łucz 1 i Łucz 2 wykonywały w ostatnich latach „podejrzane manewry” na orbicie, niebezpiecznie zbliżały się do „niektórych spośród najważniejszych satelitów geostacjonarnych Europy” i pozostawały w ich pobliżu nawet przez kilka tygodni – przekazał „FT”.
Wystrzelony na orbitę w 2023 r. Łucz 2 zbliżył się od tamtego czasu do co najmniej 17 europejskich satelitów – podała brytyjska gazeta, powołując się na dane amerykańskiej firmy Slingshot Aerospace, śledzącej obiekty w kosmosie.
Oba rosyjskie satelity podejrzewane są o „prowadzenie działalności SIGINT” (rozpoznania elektromagnetycznego) – powiedział szef dowództwa kosmicznego niemieckich sił lotniczych gen. Michael Traut.
12:57. Media: Rosyjscy żołnierze otoczeni w Kupiańsku
Około 50 rosyjskich żołnierzy znalazło się w otoczeniu w Kupiańsku w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy – poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na rzecznika Zgrupowania Sił Połączonych ukraińskiej armii, pułkownika Wiktora Trehubowa.
Jest ich tam do 50, na północ od centrum, w pobliżu szpitala
— powiedział Trehubow. Liczba otoczonych żołnierzy ma się stopniowo zmniejszać ze względu na straty, jakie ponoszą na skutek ataków ukraińskich dronów i ostrzału. Sytuacja na tym odcinku frontu jest dla strony ukraińskiej „stabilna i pozytywna”.
Rosja ogłosiła, że Kupiańsk, ważny węzeł komunikacyjny na północnym wschodzie Ukrainy, został zajęty przez jej wojska pod koniec listopada. Na początku grudnia 2025 roku armia ukraińska przeprowadziła lokalną kontrofensywę, dzięki której była w stanie odzyskać kontrolę nad większością obszaru miasta. 12 grudnia miasto i walczące tam ukraińskie oddziały odwiedził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zamieścił nagranie z tej wizyty na portalach społecznościowych.
12:08. Umierow: Ukraińska delegacja rozpoczęła rozmowy z USA i Rosją w Abu Zabi
„Ukraińska delegacja przybyła do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, gdzie rozpoczęła pierwsze spotkania w formacie trójstronnym – Ukraina, USA i Rosja” - poinformował główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.
Rozpoczął się kolejny etap negocjacji w Abu Zabi. Proces negocjacyjny zaczął się w formacie trójstronnym – Ukraina, Stany Zjednoczone i Rosja. Następnie odbędą się prace w oddzielnych grupach, według (poszczególnych) zagadnień, po czym planowana jest ponowna wspólna koordynacja stanowisk
— napisał Umierow w komunikatorze Telegram.
Umierow dodał, że zespół ukraiński pracuje zgodnie z jasnymi wytycznymi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, „aby osiągnąć godny i trwały pokój”. Zaznaczył, ze poinformuje głowę państwa o przebiegu każdego etapu negocjacji.
11:25. Starmer w rozmowie z Trumpem określił wtorkowy atak Rosji na Ukrainę jako deprawujący
Rosyjski nalot na ukraińską infrastrukturę energetyczną w nocy z poniedziałku na wtorek był deprawujący – powiedział prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w rozmowie telefonicznej premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.
Premier dodał, że zaciekłe ataki Putina na kluczową infrastrukturę cywilną, w tym systemy energetyczne, są szczególnie deprawujące w sytuacji, gdy temperatury spadają poniżej minus 20 stopni Celsjusza
— czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej brytyjskiego rządu.
Rosyjski ostrzał Ukrainy w nocy z poniedziałku na wtorek spowodował przerwy w dostawach prądu i ogrzewania m.in. w Kijowie, Charkowie i Dnieprze podczas kolejnej fali silnych mrozów, pogłębiając trwający już kryzys energetyczny. Władze oraz największa prywatna firma energetyczna w Ukrainie, DTEK, określiły ten atak jako największy na sieć energetyczną od początku roku.
Do bombardowania doszło zaledwie dzień po zakończeniu nieoficjalnego „rozejmu energetycznego” między Moskwą a Kijowem, o który wcześniej zabiegał prezydent Trump i który - według Kremla - miał obowiązywać do 1 lutego.
10:23. Akt oskarżenia ws. wywozu z Polski leków służących do produkcji narkotyków w Ukrainie
Siedem osób zostało oskarżonych ws. wywozu z Polski leków służących do produkcji narkotyków w Ukrainie – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do poznańskiego sądu okręgowego.
09:57. Ukraiński dron uderzył w rosyjski Biełgoród
Po ataku doszło do przerwy w dostawie prądu.
09:20. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 780 żołnierzy (łącznie 1 243 070 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony.
07:15. Sytuacja na froncie
W ciągu ostatniego dnia odnotowano łącznie 153 starcia bojowe na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodzi nadal na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 35 akcji szturmowych sił rosyjskich.
00:01. Zełenski: Czekamy na reakcję USA na rosyjski atak na naszą infrastrukturę energetyczną
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj czeka na reakcję Stanów Zjednoczonych na największy w tym roku nocny atak Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną.
Oczekujemy stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec rosyjskich ataków. Ameryka zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną na czas działań dyplomatycznych i na okres mroźnej zimy. Była to osobista prośba prezydenta USA
– powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.
To wiele mówi o wszystkim, co Rosja obiecuje lub może jeszcze obiecać. Jeśli teraz nie dotrzymuje słowa, czego możemy spodziewać się w przyszłości? - mówił ukraiński prezydent. Podkreślił, że od Ukrainy oczekuje się ustępstw, ale Rosja podobnie powinna pójść na ustępstwa i powstrzymać agresję.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752282-relacja-1442-dzien-wojny-zakonczyly-sie-rozmowy-w-abu-zabi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.