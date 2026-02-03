Hiszpania wprowadzi zakaz dostępu do sieci społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia oraz nowe przepisy, mające zwiększyć odpowiedzialność właścicieli serwisów za publikowanie nielegalnych treści – zapowiedział dzisiaj premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Hiszpania jest kolejnym państwem po Australii i Francji, które sięga po tego typu zapisy.
„Nie będziemy tego dłużej akceptować”
Będziemy chronić nieletnich przed cyfrowym Dzikim Zachodem
— powiedział Sanchez, występując dzisiaj na Światowym Szczycie Rządów w Dubaju.
Nasze dzieci są narażone na kontakt z przestrzenią, w której nigdy nie powinny poruszać się samodzielnie. Nie będziemy tego dłużej akceptować
— dodał premier.
Sanchez zapowiedział też pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kierownictw serwisów społecznościowych w przypadku publikowania nielegalnych treści, mowy nienawiści czy manipulacji algorytmami. Rząd w Madrycie i hiszpańska prokuratura zbada ewentualne naruszenia przepisów przez Groka, TikToka i Instagram.
Rząd Hiszpanii ma przyjąć nowe przepisy w przyszłym tygodniu.
W ślady Australii
Pierwszym krajem, który wprowadził zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia była Australia; nowe prawo zostało przyjęte w grudniu.
Sanchez od dawna krytykował funkcjonowanie sieci społecznościowych m.in. za rozprzestrzenianie mowy nienawiści i dezinformacji. Rok temu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier wezwał do położenia kresu „anonimowości w sieciach społecznościowych”.
Tak jak właściciel restauracji ponosi odpowiedzialność, jeśli jego klienci się zatrują, tak właściciele mediów społecznościowych powinni ponosić odpowiedzialność, jeśli zatruwają debatę publiczną
— oświadczył wówczas hiszpański premier, mówiąc o zagrożeniach dla demokracji.
„Nasze dzieci i młodzież będą w końcu chronione”
Pod koniec stycznia francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt ustawy zakazującej używanie sieci społecznościowych przez nastolatki w wieku poniżej 15 lat. Prezydent Emmanuel Macron uznał to w komentarzu na platformie X za „ważny etap”.
Po owocnej współpracy z rządem, Zgromadzenie Narodowe właśnie powiedziało: tak. Jest to ważny etap. Teraz zadaniem Senatu jest kontynuowanie tej konstruktywnej pracy
— podkreślił Macron.
Prezydent zapowiedział, że poprosi rząd o zastosowanie przyspieszonych procedur, aby zakaz wszedł w życie od nowego roku szkolnego.
Od 1 września nasze dzieci i młodzież będą w końcu chronione. Będę nad tym czuwał
— zapewnił.
Macron dodał, że zakaz sieci społecznościowych dla osób w wieku poniżej 15 lat jest zalecany przez naukowców i również „masowo” popierany przez obywateli. Przypomniał, że Francja „od 2018 roku jest pionierką w regulowaniu platform” społecznościowych.
Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt ustawy przewidujący, że „dostęp do usług sieci społecznościowej online zapewniany przez platformę internetową jest zabroniony osobom niepełnoletnim w wieku poniżej 15 lat”. Za projektem głosowało 130 deputowanych, przeciw było 21.
Zgodnie z projektem jedynie encyklopedie online i katalogi o treści edukacyjnej byłyby wyłączone z zakazu. AFP podała, powołując się na posłankę sprawozdawczynię projektu Laure Miller, że zakaz nie dotyczy też komunikatorów takich jak np. WhatsApp.
Po ostatecznym przyjęciu ustawy platformy miałyby czas do 31 grudnia na dezaktywację kont, które nie respektowałyby ograniczeń wiekowych.
Gdy zakaz wejdzie w życie, Francja stanie się drugim, po Australii, krajem, gdzie przyjęto tego rodzaju przepisy. W grudniu 2025 roku Australia zabroniła korzystania z platform społecznościowych osobom w wieku poniżej 16 lat.
kk/PAP
