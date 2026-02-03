Minister finansów Andrzej Domański spotkał się wczoraj z Larsem Klingbeilem, jego niemieckim odpowiednikiem, podczas wizyty tego ostatniego w Warszawie. Po konferencji niemieckie ministerstwo opublikowało w języku polskim komunikat, z którego wynika, że przygotowywane są „decyzje, na przykład dotyczące europejskiego rynku kapitałowego”. „Jakie decyzje zapadły? Dlaczego nic o nich nie wiemy?” - pyta na portalu X Mariusz Kamiński, europoseł PiS.
Wczoraj minister finansów Andrzej Domański był co prawda zajęty głównie odkręcaniem blamażu związanego z uruchomieniem KSeF, ale zdążył spotkać się z niemieckim wicekanclerzem i zarazem - ministrem naszego zachodniego sąsiada odpowiedzialnym za finanse. Lars Klingbeil, który gościł w Warszawie, wystąpił z Domańskim na wspólnej konferencji prasowej, ale o tym, co podczas spotkania ustalono i co ministrowie mówili podczas konferencji, nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele.
Dwustronne spotkanie, komunikat… jednostronny?
Kontynuowanie dotychczasowej polityki nie wchodzi w Europie w grę. Dlatego połączyliśmy siły z Polską, Francją, Włochami, Hiszpanią i Holandią – nie jako ekskluzywny klub, ale jako kraje, które obiecały sobie przyspieszyć tempo. W tym celu przygotowujemy decyzje, na przykład dotyczące europejskiego rynku kapitałowego. O tym właśnie była mowa w Warszawie u Andrzeja Domańskiego
— komunikat o takiej treści pojawił się na profilu ministerstwa finansów na portalu X. Nie polskiego ministerstwa jednak, lecz niemieckiego.
Resort kierowany przez Andrzeja Domańskiego poinformował jedynie, że po spotkaniu odbędzie się wspólna konferencja. Opublikowano również link do transmisji w serwisie YouTube. Komunikat na stronie MF pojawił się… dopiero dziś.
„Niemiecka bezczelność”
Niemieckie ministerstwo finansów, pisząc po polsku, informuje na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych, że rząd w Berlinie dogadał się z ekipą Tuska w kwestii „przyspieszenia tempa” oraz, że opracowano wspólne decyzje „dotyczące rynku kapitałowego”. Jakie decyzje zapadły? Dlaczego nic o nich nie wiemy? Nie wiadomo co bardziej drażni - niemiecka bezczelność czy służalczość Tuska…
— skomentował na portalu X Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.
Nie tylko politycy są zbulwersowani faktem, że o sprawach Polski informuje nas niemieckie ministerstwo, podczas gdy konkretów na temat „decyzji dotyczących rynku kapitałowego” nie dowiadujemy się od przedstawicieli polskich władz.
Ej, zaraz, jakie połączyliśmy siły? Bundesministerium mówi nam, że Polska zgodziła się na E6? Niczego takiego nie słyszałem od przedstawicieli polskiego rządu
— zwraca uwagę Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.
MF o spotkaniu poinformowało dopiero dziś
Jak o spotkaniu poinformowało polskie Ministerstwo Finansów? Przede wszystkim - dopiero dziś.
2 lutego br. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański spotkał się w Warszawie z wicekanclerzem i ministrem finansów Republiki Federalnej Niemiec Larsem Klingbeilem. Rozmowy dotyczyły najważniejszych kwestii bilateralnych oraz wyzwań stojących przed europejską gospodarką
— podkreślono w komunikacie.
Domański mówił z zadowoleniem, że relacje handlowe Warszawy i Berlina znajdują się na krzywej wznoszącej. Szef MF wspomniał o znaczeniu programu SAFE dla polskiego sektora obronnego. Zaznaczył przy tym, że potrzebujemy dalszych działań w tym obszarze i kolejnych, także nowych inicjatyw.
Potrzebujemy przyspieszenia i poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki(…) Musimy zdjąć gorset regulacji, upraszczać prawo i reformować rynki, wykorzystać w pełni siłę wspólnego europejskiego rynku niemal 500 mln konsumentów
— czytamy na stronie resortu.
Razem bierzemy odpowiedzialność za wzrost gospodarczy w Europie
— podkreślił Domański.
Z kolei wicekanclerz Lars Klingbeil mówił o znaczeniu dalszego pogłębiania integracji europejskiej.
Rok 2026 będzie decydujący, jeśli chodzi o nasze działania integracyjne w ramach Europy. Oczekujemy, że Komisja Europejska będzie nas w tych wysiłkach wspierać. (…) Musimy poprawić atrakcyjność Europy jako miejsca inwestowania. Chcemy wykorzystać potencjał całego kontynentu. Mamy jasność, że musimy wydawać pieniądze na obronność bardziej efektywnie, aby środki były skuteczniej wykorzystywane w Europie
— przekonywał.
Ciekawie brzmią również słowa, którymi niemiecki minister zakończył konferencję.
Jeżeli chodzi o unię rynków kapitałowych, to tutaj musimy rozwiązać wiele takich węzłów gordyjskich w tym roku. Nie wszyscy mogą polegać tylko na własnych interesach krajowych, jest naprawdę czas na to żeby podjąć decyzje europejskie i żeby to rozwijać
— stwierdził Lars Klingbeil.
Tego bardzo interesującego cytatu w komunikacie MF nie znaleźliśmy.
„FAZ” o wizycie Klingbeila
Niemcy są również dokładniej niż Polacy informowani o… rzeczywistym stanie finansów Polski. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w relacji z wizyty ministra finansów Niemiec Larsa Klingbeila w Warszawie z jednej strony zachwyca się tempem wzrostu gospodarczego Polski, z drugiej… podkreśla wysokie zadłużenie naszego kraju.
Silna gospodarka, słaby rząd
– pisze o Polsce „FAZ” w dzisiejszym wydaniu.
Zdaniem autora komentarza podczas wizyty w Warszawie wicekanclerz, minister finansów Klingbeil „zastanawiał się, co sąsiad Niemiec robi lepiej (niż on sam - PAP)”.
Podczas gdy w Niemczech dobrobyt znajduje się w fazie zastoju, gospodarka po wschodniej stronie granicy rozwija się dynamicznie
— podkreślił dziennikarz „FAZ”.
„FAZ” przypomniał, że w ubiegłym tygodniu Domański i Klingbeil uczestniczyli w wideokonferencji w formacie E6. Ministrowie finansów sześciu największych gospodarek europejskich dyskutowali o tym, jak sprostać wyzwaniom wynikającym z agresywnej polityki supermocarstw.
Rozmawiali o unii rynków kapitałowych, wzmocnieniu euro, wspólnych projektach zbrojeniowych, polityce obronnej, wspólnych zakupach surowców i globalnych partnerstwach handlowych
— wymienił niemiecki dziennikarz.
Zadłużenie Polski
„FAZ” przypomniał, że w przeciwieństwie do pozostałych krajów z E6 Polska nie posiada wspólnej waluty euro.
Autor podkreślił, że zdaniem Domańskiego Polska powinna obecnie pozostać przy swojej walucie. Jak pisze „FAZ”, z powodu wysokiego deficytu (ponad 6 proc., czyli dwukrotnie więcej, niż wynosi kryterium z Maastricht), Polska miałaby i tak duże problemy ze spełnieniem kryterium przyjęcia euro.
W 2022 roku zadłużenie Polski (48,8 proc.) było wyraźnie niższe niż w Niemczech (64,4 proc.). Polska jednak szybko dogoniła Niemcy, w tym roku dług w obu krajach może wynieść około 65 proc.
Odnosząc się do zaproszenia Polski na szczyt G20 przez prezydenta USA Donalda Trumpa, „FAZ” pisze, że jest to „pasowanie na rycerza” dla rządu w Warszawie, a „ściślej mówiąc, dla prezydenta RP”. Karol Nawrocki nie jest co prawda członkiem PiS, ale podobnie jak jego poprzednik Andrzej Duda znajduje się na „ostrym kursie przeciwnym do proeuropejskiego rządu Donalda Tuska”. Nawrocki blokuje wiele reform i uniemożliwia cofnięcie reformy wymiaru sprawiedliwości, która według TSUE jest niezgodna z prawem unijnym - podkreśla dziennik.
Chociaż w systemie sądownictwa nic się nie zmieniło, Polska, w przeciwieństwie do Węgier, korzysta z dużych transferów z Brukseli, która prawdopodobnie „nie chce dodatkowo utrudniać życia (premierowi Donaldowi) Tuskowi” – czytamy w „FAZ”.
Fragment o Polsce, która dogoniła Niemcy, ale niekoniecznie w pozytywnym sensie, przytoczył na portalu X europoseł Michał Dworczyk.
Brawo, za rządów Donalda Tuska dogoniliśmy Niemcy… w wysokości długu publicznego!
— skomentował ironicznie.
Abstrahując od faktu, że niemiecki dziennik oskarża prezydenta RP Karola Nawrockiego o „blokowanie reform” to również wprost przyznaje, od czego było uzależnione odblokowanie unijnych środków, a mianowicie - od zmiany rządu. Dobra ciocia Bruksela, która „nie chce dodatkowo utrudniać życia premierowi Donaldowi Tuskowi”, nie widziała problemu, aby utrudniać życie rządowi PiS, m.in. w okresie pandemii, ale również - po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.
