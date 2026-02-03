Po publikacji nowych akt w sprawie Jeffreya Epsteina fundacja Sary Ferguson, byłej żony byłego brytyjskiego księcia Andrzeja, ogłosiła, że zamyka działalność. Policja bada tymczasem, czy przekazywanie informacji Epsteinowi przez ówczesnego ministra Petera Mandelsona wyczerpuje znamiona przestępstwa.
Koniec Sarah’s Trust
W piątek amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i, jak się później okazało, zajmował się stręczycielstwem. Z dokumentów wynika, że relacje Sary Ferguson i Mandelsona z Epsteinem były bliższe i trwały dłużej, niż do tej pory było wiadomo.
Nasza przewodnicząca Sarah Ferguson i rada powiernicza z żalem podjęli decyzję, że fundacja zostanie wkrótce zamknięta na czas nieokreślony. Kwestia ta była przedmiotem dyskusji i przygotowań od kilku miesięcy
— napisano w oświadczeniu wydanym w nocy z poniedziałku na wtorek przez Sarah’s Trust.
Fundacja Sarah’s Trust została założona w 2020 roku, aby, jak napisano na jej stronie internetowej, „wspierać działania lokalne na pierwszej linii frontu w walce z kryzysem humanitarnym i środowiskowym, głodem oraz problemami powodującymi utrzymywanie się cyklu skrajnego ubóstwa”. Fundacja zaangażowana była m.in. w pomoc osobom dotkniętym wojną w Ukrainie.
„Jesteś legendą”
W najnowszych aktach w sprawie Epsteina znajdują się m.in. maile z 2010 r., już po tym, gdy Epstein po raz pierwszy trafił do więzienia, których autorka - najprawdopodobniej Sarah Ferguson - pisze do niego:
Jesteś legendą. Naprawdę nie mam słów, aby opisać moją miłość i wdzięczność za twoją hojność i dobroć. Jestem do twojej dyspozycji. Po prostu poślub mnie.
Znajomość z Epsteinem i pokrętne tłumaczenia na ten temat były także powodem upadku byłego męża Sary Ferguson, księcia Andrzeja, który obecnie - po utracie tytułów książęcych w związku z aferą - funkcjonuje jako Andrew Mountbatten-Windsor.
Tymczasem w poniedziałek wieczorem londyńska policja metropolitalna poinformowała, że sprawdza, czy doniesienia w aktach Epsteina na temat Petera Mandelsona, byłego laburzystowskiego ministra, komisarza UE, a niedawno ambasadora w USA, spełniają kryteria, by wszcząć formalne dochodzenie.
Z akt wynika, że w latach 2003-2004 Mandelson miał przyjąć od Epsteina trzy płatności w wysokości 25 tys. dolarów każda, w 2009 r. jako minister biznesu próbował na prośbę Epsteina zmienić decyzję rządu w sprawie podwyższonego opodatkowania bonusów dla pracowników sektora bankowego. Dokumenty wskazują też, że w czasie kryzysu finansowego w 2010 r. Mandelson uprzedził Epsteina o planowanym bailoucie w wysokości 500 mld euro w celu ratowania strefy euro, zanim ta wiadomość została ogłoszona publicznie
