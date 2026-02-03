Takie rozwiązania dla rodzin proponuje Orban! To m.in. podwojenie ulg podatkowych. Bloomberg mówi o... "rozdawnictwie"

Premier Węgier Viktor Orban chce dzięki rozdawnictwu zniwelować niekorzystną różnicę w sondażach przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na kwiecień tego roku - oceniła agencja Bloomberga.

— napisał Orban we wpisie na Facebooku.

Premier zapowiedział 11-procentową podwyżkę płacy minimalnej i trzynastą emeryturę, a także pierwszą ratę czternastego świadczenia dla emerytów, kluczowego bloku wyborczego rządzącego Fideszu, który – jak pokazują sondaże – nadal faworyzuje tę partię.

Rząd podwoił również z początkiem lutego ulgi podatkowe dla rodzin i rozszerzył dożywotnie ulgi podatkowe dla matek. Osoby poniżej 40. roku życia z dwójką dzieci po raz pierwszy w lutym otrzymają pensje bez odliczeń na rzecz podatku dochodowego.

Orban postawił na bodźce fiskalne, aby wzmocnić swoje poparcie

— zauważył Bloomberg.

Problemy węgierskiego społeczeństwa

Najpoważniejszymi wyzwaniami węgierskiego premiera w ostatnich latach były kryzys związany z przystępnością cenową, niski wzrost gospodarczy i szok inflacyjny

— ocenił w rozmowie z agencją Andras Biro-Nagy, dyrektor budapeszteńskiego think tanku Policy Solutions.

Nawet jeśli nowe środki pomogą w pewnym stopniu, może to być za mało i za późno

— dodał.

Sondaż Instytutu Publicus opublikowany w poniedziałek pokazał, że opozycyjna TISZA prowadzi z Fideszem Orbana stosunkiem 48 proc. do 40 proc. wśród zdecydowanych wyborców, bez zmian w porównaniu z miesiącem poprzednim. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

