Premier Węgier Viktor Orban chce dzięki rozdawnictwu zniwelować niekorzystną różnicę w sondażach przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na kwiecień tego roku - oceniła agencja Bloomberga.
Luty to miesiąc, w którym warto czekać na listonosza lub przelewy bankowe
— napisał Orban we wpisie na Facebooku.
Premier zapowiedział 11-procentową podwyżkę płacy minimalnej i trzynastą emeryturę, a także pierwszą ratę czternastego świadczenia dla emerytów, kluczowego bloku wyborczego rządzącego Fideszu, który – jak pokazują sondaże – nadal faworyzuje tę partię.
Rząd podwoił również z początkiem lutego ulgi podatkowe dla rodzin i rozszerzył dożywotnie ulgi podatkowe dla matek. Osoby poniżej 40. roku życia z dwójką dzieci po raz pierwszy w lutym otrzymają pensje bez odliczeń na rzecz podatku dochodowego.
Orban postawił na bodźce fiskalne, aby wzmocnić swoje poparcie
— zauważył Bloomberg.
Problemy węgierskiego społeczeństwa
Najpoważniejszymi wyzwaniami węgierskiego premiera w ostatnich latach były kryzys związany z przystępnością cenową, niski wzrost gospodarczy i szok inflacyjny
— ocenił w rozmowie z agencją Andras Biro-Nagy, dyrektor budapeszteńskiego think tanku Policy Solutions.
Nawet jeśli nowe środki pomogą w pewnym stopniu, może to być za mało i za późno
— dodał.
Sondaż Instytutu Publicus opublikowany w poniedziałek pokazał, że opozycyjna TISZA prowadzi z Fideszem Orbana stosunkiem 48 proc. do 40 proc. wśród zdecydowanych wyborców, bez zmian w porównaniu z miesiącem poprzednim. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.
PAP/Jakub Bawołek/mly
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752208-takie-rozwiazania-dla-rodzin-proponuje-orban
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.