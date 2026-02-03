Ambasador Norwegii zawieszona. To efekt ujawnienia dokumentów ws. Epsteina. Amerykanin miał przekazać pieniądze organizacji jej męża

autor: Fratria
autor: Fratria

Mona Juul, ambasador Norwegii w Jordanii i Iraku, a wcześniej jedna z głównych negocjatorek Porozumień z Oslo, została w poniedziałek wieczorem zawieszona przez MSZ. Ujawnione dokumenty ws. Epsteina mają wskazywać, że amerykański biznesmen przekazał organizacji jej męża około 6 mln dolarów.

Norweskie ministerstwo spraw zagranicznych zwolniło dyplomatkę z obowiązku świadczenia pracy na czas trwania prowadzonego postępowania wyjaśniającego - poinformował w komunikacie minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide. Zawieszenie ma potrwać do zakończenia postępowania ws. kontaktów dyplomatki z amerykańskim biznesmenem podejrzanym o przestępstwa seksualne.

Prowadzone postępowanie ma zbadać kontakty Juul i jej rodziny ze zmarłym amerykańskim finansistą podejrzanym o przestępstwa seksualne. W tzw. aktach Epsteina znalazły się informacje, jakoby w 2000 roku organizacja International Peace Institute, którą kierował mąż dyplomatki Terje Roed-Larsen, otrzymała z kont Amerykanina darowizny na kwotę co najmniej 5 mln dolarów.

Pierwotnie Juul informowała, że nie utrzymywała relacji towarzyskich ani zawodowych z Epsteinem. Zaprzeczyła też, że pomagała mu w nawiązywaniu istotnych kontaktów. W poniedziałkowym komentarzu dla agencji NTB przyznała jednak, że wcześniej nieprecyzyjnie opisała swoje relacje z biznesmenem.

Mój kontakt z Epsteinem był sporadyczny i prywatny, a nie związany z pełnieniem funkcji publicznej

— wyjaśniła Juul.

Mona Juul to jedna najbardziej doświadczonych norweskich dyplomatek. Na początku lat 90. podobnie jak jej mąż Terje Roed-Larsen, uczestniczyła w negocjacjach między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny, które jako Porozumienia z Oslo w 1993 roku powołały do życia Autonomię Palestyńską. W kolejnych latach pełniła m.in. funkcję ambasadorki Norwegii przy ONZ. W chwili zawieszenia była ambasadorką Norwegii w Jordanii i Iraku.

kk/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

