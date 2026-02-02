Trwa 1441. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 3 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski: uważamy, że dokument o gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA jest już gotowy
Ukraina uważa, że dokument, dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony Stanów Zjednoczonych, jest już gotowy – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mówiąc w poniedziałek o kolejnej rundzie negocjacji pokojowych między jego krajem, USA i Rosją.
Uważamy, że dwustronny dokument o gwarancjach bezpieczeństwa (dla Ukrainy) ze Stanami Zjednoczonymi jest już gotowy i liczymy na dalszą merytoryczną pracę nad dokumentami dotyczącymi odbudowy oraz rozwoju gospodarczego
— powiadomił ukraiński prezydent w komunikatorze Telegram.
Szef państwa poinformował, że przeprowadził naradę ze swoim zespołem negocjacyjnym przed rozmowami Ukraina-USA-Rosja, które oczekiwane są w najbliższą środę i czwartek, 4 i 5 lutego, w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Ukraińska delegacja odbędzie także dwustronne spotkania ze stroną amerykańską. Ukraina jest gotowa do realnych kroków. Uważamy, że możliwe jest osiągnięcie godnego i trwałego pokoju
— zapewnił.
Liczymy również na to, że strona amerykańska pozostanie zdecydowana w zapewnianiu niezbędnych warunków do dialogu. Działania deeskalacyjne, które faktycznie zaczęły obowiązywać w nocy od minionego piątku, pomagają budować zaufanie do procesu negocjacji i do możliwego rezultatu. Wojnę trzeba zakończyć
— podkreślił Zełenski.
Spotkanie w Abu Zabi będzie drugą turą trójstronnych negocjacji pokojowych. Pierwszą przeprowadzono 23-24 stycznia. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752205-relacja-1441-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.