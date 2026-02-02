NA ŻYWO

RELACJA. 1441. dzień wojny. Zełenski: Uważamy, że dokument o gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA jest już gotowy

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1441. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Wtorek, 3 lutego 2026 r.

00:01. Zełenski: uważamy, że dokument o gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA jest już gotowy

Ukraina uważa, że dokument, dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony Stanów Zjednoczonych, jest już gotowy – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mówiąc w poniedziałek o kolejnej rundzie negocjacji pokojowych między jego krajem, USA i Rosją.

Uważamy, że dwustronny dokument o gwarancjach bezpieczeństwa (dla Ukrainy) ze Stanami Zjednoczonymi jest już gotowy i liczymy na dalszą merytoryczną pracę nad dokumentami dotyczącymi odbudowy oraz rozwoju gospodarczego

— powiadomił ukraiński prezydent w komunikatorze Telegram.

Szef państwa poinformował, że przeprowadził naradę ze swoim zespołem negocjacyjnym przed rozmowami Ukraina-USA-Rosja, które oczekiwane są w najbliższą środę i czwartek, 4 i 5 lutego, w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ukraińska delegacja odbędzie także dwustronne spotkania ze stroną amerykańską. Ukraina jest gotowa do realnych kroków. Uważamy, że możliwe jest osiągnięcie godnego i trwałego pokoju

— zapewnił.

Liczymy również na to, że strona amerykańska pozostanie zdecydowana w zapewnianiu niezbędnych warunków do dialogu. Działania deeskalacyjne, które faktycznie zaczęły obowiązywać w nocy od minionego piątku, pomagają budować zaufanie do procesu negocjacji i do możliwego rezultatu. Wojnę trzeba zakończyć

— podkreślił Zełenski.

Spotkanie w Abu Zabi będzie drugą turą trójstronnych negocjacji pokojowych. Pierwszą przeprowadzono 23-24 stycznia. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.

red/PAP/Facebook/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych