Prezydent USA Donald Trump poinformował o zawarciu porozumienia handlowego z Indiami, które obniży cła na towary z Indii z 25 do 18 proc. Trump powiedział też, że premier kraju Narendra Modi zobowiązał się wstrzymać zakupy rosyjskiej ropy naftowej.

Trump poinformował o porozumieniu we wpisie na własnej platformie społecznościowej Truth Social, relacjonującym jego rozmowę z Modim.

Rozmawialiśmy o wielu sprawach, w tym o handlu i zakończeniu wojny między Rosją i Ukrainą. Zgodził się zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i kupować znacznie więcej od Stanów Zjednoczonych, a potencjalnie także od Wenezueli. To pomoże ZAKOŃCZYĆ WOJNĘ na Ukrainie

— napisał Trump.

Z przyjaźni i szacunku dla premiera Modiego oraz, zgodnie z jego prośbą, ze skutkiem natychmiastowym, uzgodniliśmy umowę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Indiami, na mocy której Stany Zjednoczone będą pobierać obniżoną stawkę celną z 25 proc. do 18 proc.

— dodał.

Trump ogłosił, że Indie zobowiązały się do obniżenia własnych ceł i barier handlowych do zera, a także do zakupu w USA surowców, technologii i innych produktów o wartości 500 mld dolarów.

Premier Modi i ja jesteśmy dwoma osobami, którzy ZAŁATWIAJĄ SPRAWY, czego nie można powiedzieć o większości

— zaznaczył Trump.

Wieloletnie negocjacje

Indie były dotąd jedyną spośród największych gospodarek świata, które nie wynegocjowały z administracją Trumpa porozumienia handlowego. Do ogłoszenia dochodzi po tym, gdy w ubiegłym tygodniu zakończyły się wieloletnie negocjacje na temat umowy handlowej Indii z UE.

Trump w sierpniu nałożył na Indie dodatkowe 25 proc. cło za kupowanie rosyjskiej ropy naftowej. Według Bloomberga, od tego czasu Indie znacząco ograniczyły import surowca z Rosji. W sobotę prezydent twierdził natomiast, że zgodziły się sprowadzać ropę z Wenezueli, by zastąpić dostawy z Iranu.

