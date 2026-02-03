Styczeń 2026 r. był w Szwecji pierwszym od blisko ośmiu lat miesiącem bez ofiary śmiertelnej strzelaniny. Policja i eksperci wiążą ten przełom ze skutkami zaostrzenia prawa oraz skuteczniejszymi działaniami wymierzonymi w gangi przestępcze.
Według kryminologa Manne Gerella z Uniwersytetu w Malmoe pozytywny trend spadku śmiertelnej przemocy wynika z zaostrzenia przepisów.
Reforma prawa zaczyna przynosić efekty
— podkreślił ekspert w wypowiedzi dla gazety „Aftonbladet”.
W ostatnich latach rząd zaostrzył kary, zwiększył uprawnienia policji, a także umożliwił konfiskatę majątków pochodzących z nieujawnionego źródła. Media pisały o zajęciu przez służby willi pod Sztokholmem o wartości 1,8 mln euro.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zatrważające dane szwedzkiej policji - tysiące osób powiązanych z gangami. „Kluczowe jest powstrzymanie rekrutacji”
Aresztowano przywódców gangów
Zdaniem Gerella inny czynnik wpływający na poprawę bezpieczeństwa to sukcesy policji.
W ostatnim czasie wielu wysoko postawionych członków gangów zostało zatrzymanych za granicą, skąd zlecali wyroki śmierci na swoich przeciwników
— przypomina naukowiec.
W Szwecji najtragiczniejszym pod tym względem śmiertelnych strzelanin był 2022 r., gdy od kul zginęły 62 osoby. W 2024 r. oraz 2025 r. liczba ta wyniosła po 44. Statystyki za ubiegły rok obejmują ofiary masakry w szkole w Oerebro, gdzie zginęło 11 osób, w tym sprawca - niezrównoważony psychicznie Szwed.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752157-pierwszy-od-8-lat-miesiac-w-szwecji-bez-ofiary-strzelaniny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.