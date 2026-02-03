Szokujące statystyki szwedzkiej policji. Styczeń 2026 pierwszym miesiącem od 2018 roku bez ofiary śmiertelnej po strzelaninie!

W Szwecji najtragiczniejszym pod tym względem śmiertelnych strzelanin był 2022 r., gdy od kul zginęły 62 osoby. Na zdjęciu nabój i pistolet / autor: pixabay.com
Styczeń 2026 r. był w Szwecji pierwszym od blisko ośmiu lat miesiącem bez ofiary śmiertelnej strzelaniny. Policja i eksperci wiążą ten przełom ze skutkami zaostrzenia prawa oraz skuteczniejszymi działaniami wymierzonymi w gangi przestępcze.

Według kryminologa Manne Gerella z Uniwersytetu w Malmoe pozytywny trend spadku śmiertelnej przemocy wynika z zaostrzenia przepisów.

Reforma prawa zaczyna przynosić efekty

— podkreślił ekspert w wypowiedzi dla gazety „Aftonbladet”.

W ostatnich latach rząd zaostrzył kary, zwiększył uprawnienia policji, a także umożliwił konfiskatę majątków pochodzących z nieujawnionego źródła. Media pisały o zajęciu przez służby willi pod Sztokholmem o wartości 1,8 mln euro.

Aresztowano przywódców gangów

Zdaniem Gerella inny czynnik wpływający na poprawę bezpieczeństwa to sukcesy policji.

W ostatnim czasie wielu wysoko postawionych członków gangów zostało zatrzymanych za granicą, skąd zlecali wyroki śmierci na swoich przeciwników

— przypomina naukowiec.

W Szwecji najtragiczniejszym pod tym względem śmiertelnych strzelanin był 2022 r., gdy od kul zginęły 62 osoby. W 2024 r. oraz 2025 r. liczba ta wyniosła po 44. Statystyki za ubiegły rok obejmują ofiary masakry w szkole w Oerebro, gdzie zginęło 11 osób, w tym sprawca - niezrównoważony psychicznie Szwed.

Adam Bąkowski/PAP

