Potężny paraliż komunikacyjny w Niemczech, dotknął 150 miast. Związkowcy strajkiem chcą poprawić sytuację niemal 100 tys. pracowników

Potężny paraliż komunikacyjny w Niemczech, dotknął 150 miast. Związkowcy strajkiem chcą poprawić sytuację niemal 100 tys. mieszkańców. Na zdjęciu pusty peron na dworcu kolejowym w Niemczech / autor: PAP/EPA
Strajk ostrzegawczy pracowników komunikacji miejskiej sparaliżował dziś 150 miast w Niemczech. Autobusy, tramwaje i metro nie wyjechały na trasy, a związek Verdi chce w ten sposób wywrzeć presję w negocjacjach płacowych dotyczących niemal 100 tys. pracowników.

Strajk rozpoczął się dziś o godz. 3.30 i potrwa 24 godziny. Autobusy, tramwaje oraz metro 150 lokalnych przedsiębiorstw transportowych pozostały w zajezdniach, powodując poważne utrudnienia w funkcjonowaniu miast.

Protest w całym kraju

Jak poinformował związek zawodowy Verdi, protest objął niemal wszystkie 16 krajów związkowych. Wyjątkiem jest Dolna Saksonia. Związkowcy domagają się skrócenia tygodniowego czasu pracy, także w systemie zmianowym, wydłużenia okresów odpoczynku oraz wyższych dodatków za pracę w nocy i w weekendy.

Strajk odbywa się w trudnych warunkach pogodowych. Według prognoz Niemieckiej Służby Meteorologicznej w części kraju nadal możliwy jest marznący deszcz i oblodzenie dróg. Pomimo protestu nie uchylono obowiązku szkolnego dla uczniów.

Adam Bąkowski/PAP

