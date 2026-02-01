Trwa 1440. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 2 lutego 2026 r.
10:23. W Polsce trwa szkolenie ukraińskich żołnierzy w ramach misji EUMAM Ukraine
W Polsce trwa szkolenie żołnierzy ukraińskich w ramach EUMAM Ukraine, misji Unii Europejskiej mającej na celu udzielanie pomocy wojskowej Ukrainie - poinformowała służba prasowa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.
Program szkolenia ma charakter wyłącznie praktyczny i koncentruje się na bezpośrednim zwiększeniu wskaźnika przetrwania i skuteczności działań bojowych ukraińskich żołnierzy na polu walki
— czytamy w komunikacie na Facebooku.
09:41. Ambasador UE w Kijowie: nie ma żadnego rozejmu, Rosja nie szanuje zobowiązań
Ambasador Unii Europejskiej w Kijowie Katarina Mathernova powiedziała, że rosyjski terror trwa na całym terytorium Ukrainy mimo rzekomej zgody Rosji na wstrzymanie ataków na ukraińskie miasta – podał portal Europejska Prawda.
09:25. DeepState: w styczniu wojska Rosji zajęły prawie dwa razy mniej terytorium niż w grudniu
W styczniu rosyjskie wojska zajęły 245 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy, czyli prawie dwa razy mniej niż w grudniu zeszłego roku - poinformował ukraiński projekt analityczny DeepState w komunikatorze Telegram.
Negatywnym rekordzistą stał się odcinek słowiański, gdzie 3 proc. ogółu ataków doprowadziło do prawie 20 proc. ogólnych strat terytorialnych
— zaznaczyli eksperci DeepState. Słowiańsk jest obok Kramatorska głównym miastem tych terenów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy, które kontrolują władze w Kijowie.
Według danych Deep State, w styczniu najwięcej starć sił ukraińskich z wojskami rosyjskimi miało miejsce na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim – 33 proc. wszystkich ataków. Na odcinek Hulajpola w obwodzie zaporoskim przypadło 21 proc. ataków rosyjskich i tam odnotowano wzrost aktywności 1,75-krotnie.
Pomimo spadku ogólnej aktywności tylko o około 4 proc. w porównaniu z grudniem, większość wojskowych ocenia styczeń jako stosunkowo mniej napięty miesiąc.
09:11. Sytuacja na froncie
W ciągu ostatniego dnia odnotowano łącznie 179 starć bojowych na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodzi nadal na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 41 akcji szturmowych sił rosyjskich.
08:10. Władze: dwie ofiary śmiertelne po ataku dronowym na obwód biełgorodzki
Dwie osoby zginęły w nocnym ataku dronów na graniczący z Ukrainą obwód biełgorodzki na zachodzie Rosji - poinformował w poniedziałek rano gubernator regionu Wiaczesław Gładkow. Według niego był to ukraiński atak, jednak Kijów nie skomentował dotychczas tego incydentu.
Uderzenie drona w prywatny dom spowodowało pożar, który doprowadził do częściowego zawalenia się budynku. Ratownicy pracujący na miejscu zdarzenia znaleźli ciała dwóch osób
— napisał Gładkow w komunikatorze Telegram.
Do ataku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w mieście Stary Oskoł, znanej z dwóch rafinerii naftowych. O udanych atakach sił ukraińskich na te obiekty informowano 6 stycznia. Wówczas Gładkow przekazał, że nie było ofiar śmiertelnych.
Od końca 2025 roku rosyjska infrastruktura energetyczna coraz częściej znajduje się na celowniku ukraińskich sił, które do tego typu uderzeń często wykorzystują drony. Według agencji Bloomberga, listopad 2025 r. był miesiącem największej liczby ukraińskich nalotów na strategiczną infrastrukturę naftową Rosji od początku wojny; liczba takich ataków wyniosła 14.
Wojska Ukrainy wielokrotnie przeprowadzały ataki odwetowe w odpowiedzi na rosyjskie zmasowane uderzenia, które poważnie uszkodziły sieć energetyczną kraju, pozbawiając mieszkańców dostaw, prądu, wody oraz ogrzewania w trakcie jednej z najsurowszych zim ostatnich lat.
Działania ukraińskie doprowadzały również do przerw w dostawach energii w rosyjskich regionach przygranicznych, w tym w obwodzie biełgorodzkim. 12 stycznia władze tego regionu informowały, że około 600 tys. mieszkańców zostało tam pozbawionych dostaw prądu, ogrzewania i wody w wyniku ukraińskiego nalotu na infrastrukturę energetyczną.
07:20. Rosyjskie straty wojenne
Rosja od początku agresji na Ukrainę straciła 1241530 żołnierzy.
06:50. Ponad 50 tys. dolarów zebrała Fundacja Kościuszkowska na pomoc dla ukraińskich szpitali
Niedzielny koncert charytatywny „Notes of Hope” w nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej przyniósł ponad 50 tys. dolarów, które zostaną przekazane na wsparcie ukraińskich placówek medycznych. Fundusze zebrane przez 113. Oddział UNWLA, pod przewodnictwem Polki Kariny Tarnawsky, zasilą oddziały położnicze i neonatologiczne w bombardowanym przez Rosję kraju.
Wydarzenie zorganizowane przez 113. Oddział Ukrainian National Women’s League of America (UNWLA) połączono z aukcją charytatywną, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Zebrane środki trafić mają za pośrednictwem sprawdzonych kanałów humanitarnych bezpośrednio do zweryfikowanych placówek medycznych. Jak wyjaśniła Tarnawsky, priorytetem jest pozyskanie mobilnych aparatów USG Butterfly. Urządzenia te umożliwiają bezpieczną diagnostykę pacjentek nawet w warunkach polowych oraz w schronach podczas alarmów bombowych.
W rozmowie z PAP prezes UNWLA podkreśliła, że impuls do zintensyfikowania działań humanitarnych przyszedł wraz z pierwszymi drastycznymi obrazami wojny - zbombardowanych szpitali i noworodków w inkubatorach pośród zgliszczy.
Jej zdaniem dla organizacji kobiecej, jaką jest UNWLA, pozostanie obojętnym wobec takich tragedii było niemożliwe. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku udokumentowano już ponad 2500 ataków na ukraińskie placówki ochrony zdrowia, w tym na 82 oddziały położnicze.
Karina Tarnawsky zaznaczyła, że nie są to przypadkowe zniszczenia, lecz celowe uderzenia w infrastrukturę cywilną, co skutkuje tragicznym bilansem demograficznym: obecnie na Ukrainie odnotowuje się trzy zgony na każde jedne narodziny.
Myślę ze wszyscy byliśmy zszokowani drastycznymi obrazami obiegającymi światowe media: zakrwawione ciężarne kobiety ewakuowane na noszach ze zbombardowanych szpitali, noworodki w inkubatorach pośród ruin. Nie można przejść koło tego obojętnie
— powiedziała szefowa organizacji PAP.
00:07. 15 ofiar ataku rosyjskiego drona na autobus; wracali nim górnicy ze zmiany
Liczba ofiar ataku rosyjskiego drona na autobus w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy wzrosła do 15; jechali w nim górnicy, powracający z pracy w jednej z kopalni, należących do koncernu DTEK – poinformowała firma.
15 pracowników kopalni zginęło, siedem osób zostało rannych: Federacja Rosyjska zaatakowała górniczy autobus DTEK
— przekazał koncern w komunikatorze Telegram.
Firma dodała, że Rosja przeprowadziła ”ogromny atak terrorystyczny na kopalnie DTEK w obwodzie dniepropietrowskim”.
Wcześniej władze wojskowe obwodu dniepropietrowskiego informowały o 12 ofiarach śmiertelnych ataku oraz o siedmiu rannych.
red/PAP/X/FB
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752127-relacja-1440-dzien-wojny-rosyjski-dron-uderzyl-w-autobus
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.