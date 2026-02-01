NA ŻYWO

RELACJA. 1440. dzień wojny na Ukrainie. 15 ofiar ataku rosyjskiego drona na autobus. Wracali nim górnicy ze zmiany

1440. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
1440. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1440. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 2 lutego 2026 r.

00:07. 15 ofiar ataku rosyjskiego drona na autobus; wracali nim górnicy ze zmiany

Liczba ofiar ataku rosyjskiego drona na autobus w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy wzrosła do 15; jechali w nim górnicy, powracający z pracy w jednej z kopalni, należących do koncernu DTEK – poinformowała firma.

15 pracowników kopalni zginęło, siedem osób zostało rannych: Federacja Rosyjska zaatakowała górniczy autobus DTEK

— przekazał koncern w komunikatorze Telegram.

Firma dodała, że Rosja przeprowadziła ”ogromny atak terrorystyczny na kopalnie DTEK w obwodzie dniepropietrowskim”.

Wcześniej władze wojskowe obwodu dniepropietrowskiego informowały o 12 ofiarach śmiertelnych ataku oraz o siedmiu rannych.

red/PAP/X/FB

