Prezydent USA Donald Trump powiedział, że ma nadzieję na zawarcie porozumienia z Iranem. Zaznaczył jednak, że jeśli do tego nie dojdzie, okaże się, czy efektem będzie wojna regionalna, czym grożą władze Iranu.
Trump odniósł się w ten sposób podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na Florydzie do gróźb najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneia. Ajatollah ostrzegał, że amerykański atak na Iran wywoła wojnę, która obejmie cały region.
Oczywiście, że on tak mówi, dlaczego miałby tak nie mówić?
— odparł Trump.
Mamy tam największe, najpotężniejsze okręty na świecie, bardzo blisko. Mam nadzieję, że zawrzemy układ. Jeśli nie zawrzemy układu, przekonamy się, czy on miał rację
— dodał.
W sobotę Trump przekonywał, że prowadzi „poważne” negocjacje z Iranem na temat jego programu jądrowego, choć przyznał, że mogą się zakończyć fiaskiem. W niedzielę „Wall Street Journal” podał, że atak na Iran nie nastąpi w bezpośredniej przyszłości, bo USA wciąż przygotowują obronę przed możliwym odwetem Iranu.
Podczas rozmowy z dziennikarzami w swojej posiadłości Mar-a-Lago Trump oznajmił też ponownie, że prowadzi rozmowy z „najwyższymi ludźmi” na Kubie.
Myślę, że zawrzemy umowę z Kubą. Jest w złym stanie. Kuba jest w złym stanie. Kuba ma problem humanitarny
— powiedział Trump.
Prezydent podpisał rozporządzenie o cłach na towary z państw sprzedających Kubie ropę naftową. To część polityki mającej odciąć wyspę od dostaw surowca. Trump powiedział też, że dostaw ropy zaprzestał Meksyk.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/Oskar Górzyński/red
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752118-donald-trump-odpowiedzial-na-grozby-ajatollaha
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.