Była przewodnicząca Bundestagu, orędowniczka porozumienia polsko-niemieckiego, Rita Suessmuth nie żyje. Działaczka Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej zmarła w wieku 88 lat. O jej śmierci poinformowała w niedzielę agencja DPA, powołując się na komunikat Bundestagu potwierdzony przez rzeczniczkę CDU.
Suessmuth sprawowała mandat poselski w latach 1987-1998, najpierw w zachodnioniemieckim Bundestagu, a po zjednoczeniu kraju w parlamencie ogólnoniemieckim. W latach 1988–1998 sprawowała funkcję przewodniczącej parlamentu. Przed zdobyciem mandatu do Bundestagu kierowała ministerstwem do spraw młodzieży, rodziny i zdrowia. Polityk CDU była od wielu dekad mocno zaangażowana w proces porozumienie między Polakami a Niemcami.
Za zasługi dla pojednania polsko-niemieckiego Suessmuth otrzymała w lutym ubiegłego roku Nagrodę Polsko-Niemiecką.
Suessmuth angażuje się od ponad pół wieku na rzecz przyjaźni polsko-niemieckiej i jest obecnie najbardziej wyrazistą osobowością w dwustronnych relacjach
— czytamy w uzasadnieniu decyzji ministerstw spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Zdaniem członka jury, polityka SPD Dietmara Nietana, nagroda jest nie tylko ukłonem przed dziełem życia Suessmuth, lecz także przesłaniem skierowanym do przyszłych pokoleń, aby naśladowały postawę i zaangażowanie laureatki w obronę demokracji i europejskiej solidarności.
Jako szefowa Bundestagu Suessmuth domagała się w 1990 r., podczas negocjacji o zjednoczeniu Niemiec, szybkiego uznania granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie. Krytykowała zbytnią opieszałość w tej kwestii kanclerza Helmuta Kohla. Działaczka niemieckiej chadecji angażowała się w rozwiązanie konfliktu wywołanego roszczeniami Niemców przymusowo wysiedlonych po 1945 r. Przez wiele lat Suessmuth była dyrektorem Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, wiodącej niemieckiej placówki badawczej zajmującej się tematyką polską.
Ostatnio Suessmuth stała na czele Kuratorium Zarządu Federalnego Towarzystw Polsko-Niemieckich – platformy zrzeszającej organizacje propagujące w Niemczech polską historię, literaturę i sztukę. Podczas wystąpień publicznych opowiadała się za rozwojem współpracy między społeczeństwami obywatelskimi w obu krajach i apelowała o „pozytywne myślenie” w kontaktach między Polakami a Niemcami, wbrew nastrojom nacjonalistycznym.
Nie dbając o dobre stosunki z Polską w Europie, Niemcy dużo tracą nie tylko w relacjach dwustronnych, ale też w wymiarze europejskim
— powiedziała Süssmuth podczas polsko-niemieckiego szczytu w Darmstadzie w 2010 r.
W polityce wewnętrznej Suessmuth popadała często w konflikty ze zdominowanym przez konserwatywnych mężczyzn kierownictwem CDU. Domagała się zwiększenia roli kobiet w partii i w rządzie, opowiadała się za liberalizacją prawa aborcyjnego. Suessmuth była „niewygodna i wyprzedzała swój czas” – napisała o niej agencja DPA.
