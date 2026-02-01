Światło dzienne uznały zeznania już drugiej kobiety oskarżającej przestępcę seksualnego Jeffreya Epsteina o to, że wysłał ją do Wielkiej Brytanii, aby uprawiała seks z byłym już księciem Yorku Andrzejem. Informuje o tym brytyjska stacja BBC. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ocenia, że pozbawiony tytułu książęcego brat króla Karola III powinien zeznawać przed komisją amerykańskiego Kongresu.
Brad Edwards, amerykański adwokat reprezentujacy kobiety oskarżające Epsteina o nadużycia seksualne - także tę, o której poinformowało ostatnio BBC - powiedział wczoraj mediom brytyjskim, że do kontaktów miało dojść w 2010 r. w rezydencji księcia - obecnie pozbawionego tytułu - w zachodniej części Londynu, gdy kobieta miała 20 lat.
Edwards dodał, że po spędzeniu nocy z Andrzejem kobieta została oprowadzona po Pałacu Buckingham.
Tragedia Virginii Giuffre
Prawnik reprezentuje ponad 200 kobiet oskarżających Epsteina o nadużycia seksualne. Był też adwokatem Virginii Giuffre, która twierdziła, że w 2011 r., gdy miała 17 lat, została wysłana do Londynu, by uprawiać seks z ówczesnym księciem Yorku Andrzejem. Giuffre utrzymywała, że zmuszono ją do seksu z nim jeszcze dwa razy, czemu Andrzej zaprzeczył.
Gdy w październiku ubiegłego roku opublikowano pośmiertnie wspomnienia Giuffre, która pół roku wcześniej popełniła samobójstwo, Andrzej został pozbawiony tytułu książęcego i zmuszony do opuszczenia luksusowej rezydencji w Windsorze. Od tego czasu występuje już tylko pod nazwiskiem Mountbatten Windsor.
Starmer: B. książę powinien zeznawać przed komisją Kongresu
Według Edwardsa pozwoliło to byłemu księciu utrzymywać, że nie ma pieniędzy i możliwości wypłacenia zadośćuczynienia. Dodał, że jego klientka rozważa złożenie pozwu cywilnego przeciw byłemu członkowi rodziny królewskiej w imieniu poszkodowanych kobiet.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że były książę, który często występuje w najnowszej, ostatniej transzy dokumentów z akt spraw dotyczących Epsteina, powinien złożyć zeznania przed komisją amerykańskiego Kongresu. W dokumentach znajdowały się m.in. zdjęcia przedstawiające Andrzeja pochylającego się nad leżącą na podłodze młodą kobietą.
W listopadzie działająca w amerykańskim Kongresie komisja, która bada sprawę Epsteina, zwróciła się do byłego księcia z prośbą o poddanie się przesłuchaniu w sprawie prowadzonego śledztwa. W oświadczeniu napisano, że zebrane dowody na temat znajomości członka brytyjskiej rodziny królewskiej z przestępcą „potwierdzają podejrzenia, że (Andrzej) może posiadać cenne informacje na temat przestępstw popełnionych przez Epsteina i jego wspólników”.
Śledztwo BBC wykazało, że Epstein wysłał do Wielkiej Brytanii znaczną liczbę kobiet lotami komercyjnymi i prywatnymi samolotami.
Podsumowanie
Ujawniono zeznania drugiej kobiety, która twierdzi, że Jeffrey Epstein wysłał ją do Wielkiej Brytanii na seks z ówczesnym księciem Andrzejem w 2010 roku. Sprawa nasiliła presję na byłego członka brytyjskiej rodziny królewskiej — premier Keir Starmer uznał, że powinien zeznawać przed komisją amerykańskiego Kongresu badającą aferę Epsteina.
