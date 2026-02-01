„Oby teoria podmiany populacji się ziściła! Obyśmy mogli pozbyć się faszystów i rasistów z tego kraju dzięki imigrantom” - powiedziała europoseł lewicowej partii Podemos z Hiszpanii Irene Montero. Sprawa jest szeroko komentowana. „To jest samobójstwo całego narodu” - stwierdził jeden z internautów na portalu X.
Lewica nie ustaje w przesuwaniu granic absurdu. W Saragossie padły znamienne słowa, gdzie podczas wiecu przemawiała europoseł hiszpańskiej lewicowej partii Podemos.
Chcę prosić osoby imigranckie i należące do mniejszości etnicznych: nie zostawiajcie nas samych z tyloma faszystami. Oczywiście, że chcemy, żeby głosowali. Zdobyliśmy dla nich papiery, daliśmy im legalizację, a teraz idziemy po obywatelstwo lub zmianę prawa, żeby mogli głosować. Oby teoria podmiany populacji się ziściła! Obyśmy mogli pozbyć się faszystów i rasistów z tego kraju dzięki imigrantom
— powiedziała Irene Montero.
„Samobójstwo całego narodu”
Przemowa Montero jest szeroko komentowana na portalu X.
Dokładnie taki jest cel lewicy i liberałów rządzących UE. Po to przepchnęli pakt migracyjny. Jak najwięcej nowych, importowanych spoza Europy obywateli – to dla nich nadzieja na dodatkowe głosy w wyborach i utrzymanie władzy
— napisał poseł PiS Paweł Jabłoński.
To jest samobójstwo całego narodu
— stwierdził poseł PiS Dariusz Matecki.
Podemos to zdaje się Wasi sojusznicy w Europie partia Razem, Adrianie Zandberg? Również popieracie realizację „teorii wielkiej podmiany”?
— dopytuje poseł PiS Kacper Płażyński.
Otwartym tekstem w całej Europie
— skomentował Adam Gwiazda.
Posłuchajcie, co mówi europosłanka rządzącej partii Podemos w Hiszpanii. Żaden prawak nie wyartykułowałby lepiej, do czego lewica potrzebuje migrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu czy innego Pakistanu. Wielka Podmiana w pigułce
— napisał BostonTea.
