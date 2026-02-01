Wideo i Komentarze

To szaleństwo zniszczy Europę. Teoria "Wielkiej Podmiany" populacji staje się faktem! Lewicowa polityk zdradziła, po co im migranci

To szaleństwo zniszczy Europę. Teoria "Wielkiej Podmiany" populacji staje się faktem! Lewicowa polityk zdradziła, po co im migranci. Na zdjęciu nielegalni migranci oraz wpisy z portalu X (screeny) / autor: Fratria/X
Oby teoria podmiany populacji się ziściła! Obyśmy mogli pozbyć się faszystów i rasistów z tego kraju dzięki imigrantom” - powiedziała europoseł lewicowej partii Podemos z Hiszpanii Irene Montero. Sprawa jest szeroko komentowana. „To jest samobójstwo całego narodu” - stwierdził jeden z internautów na portalu X.

Lewica nie ustaje w przesuwaniu granic absurdu. W Saragossie padły znamienne słowa, gdzie podczas wiecu przemawiała europoseł hiszpańskiej lewicowej partii Podemos.

Chcę prosić osoby imigranckie i należące do mniejszości etnicznych: nie zostawiajcie nas samych z tyloma faszystami. Oczywiście, że chcemy, żeby głosowali. Zdobyliśmy dla nich papiery, daliśmy im legalizację, a teraz idziemy po obywatelstwo lub zmianę prawa, żeby mogli głosować. Oby teoria podmiany populacji się ziściła! Obyśmy mogli pozbyć się faszystów i rasistów z tego kraju dzięki imigrantom

— powiedziała Irene Montero.

Samobójstwo całego narodu”

Przemowa Montero jest szeroko komentowana na portalu X.

Dokładnie taki jest cel lewicy i liberałów rządzących UE. Po to przepchnęli pakt migracyjny. Jak najwięcej nowych, importowanych spoza Europy obywateli – to dla nich nadzieja na dodatkowe głosy w wyborach i utrzymanie władzy

— napisał poseł PiS Paweł Jabłoński.

To jest samobójstwo całego narodu

— stwierdził poseł PiS Dariusz Matecki.

Podemos to zdaje się Wasi sojusznicy w Europie partia Razem, Adrianie Zandberg? Również popieracie realizację „teorii wielkiej podmiany”?

— dopytuje poseł PiS Kacper Płażyński.

Otwartym tekstem w całej Europie

— skomentował Adam Gwiazda.

Posłuchajcie, co mówi europosłanka rządzącej partii Podemos w Hiszpanii. Żaden prawak nie wyartykułowałby lepiej, do czego lewica potrzebuje migrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu czy innego Pakistanu. Wielka Podmiana w pigułce

— napisał BostonTea.

xyz/X

