Twarz Meloni w rzymskiej bazylice? Premier Włoch odpowiada na zamieszanie w jej sprawie: Nie przypominam anioła

  • Świat
  • opublikowano:
Kontrowersje wokół rzeźby w rzymskiej bazylice / autor: PAP/EPA
Kontrowersje wokół rzeźby w rzymskiej bazylice / autor: PAP/EPA

Premier Włoch Giorgia Meloni stwierdziła, że nie przypomina anioła. Tak na portalu społecznościowym odniosła się do polemiki, jaka wybuchła, gdy odkryto, że anioł stanowiący dekorację marmurowej rzeźby po konserwacji w bazylice w Rzymie ma jej twarz. Rząd i władze kościelne zapowiedziały kontrole.

O dużym podobieństwie oblicza anioła do twarzy szefowej rządu w historycznej rzymskiej bazylice San Lorenzo in Lucina poinformował w sobotę dziennik „La Repubblica”. Jak wyjaśnił, wizerunek szefowej rządu ma figura anioła na fresku wokół marmurowej rzeźby przedstawiającej króla Włoch Humberta II.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Anioł na odrestaurowanej rzeźbie w bazylice ma twarz… premier Meloni? Afera we Włoszech. Politycy opozycji nie kryją oburzenia

Polityczna burza we Włoszech

Publikacja i zdjęcia w gazecie wywołały polityczną burzę. Politycy centrolewicowej opozycyjnej Partii Demokratycznej zaapelowali do ministra kultury Alessandro Giuliego, by wyjaśnił okoliczności konserwacji zabytku i pojawienia się podobizny Meloni. Szef resortu powierzył to zadanie urzędowi do spraw nadzoru nad zabytkami.

Działania podjął natychmiast wikariat diecezji rzymskiej, zapowiadając kontrolę w bazylice. Wikariat przekazał w komunikacie, że zmiana oblicza anioła była inicjatywą dekoratora, który przeprowadził prace konserwacyjne. Jak zaznaczono, władze diecezji nie zostały o tym zawiadomione.

Papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Baldassare Reina oświadczył, że sztuka sakralna nie może być przedmiotem niestosownego instrumentalnego wykorzystania.

Dekorator, pracujący jako wolontariusz w bazylice, zapewnił, że nie umieścił wizerunku premier.

Na uwagę dziennikarza telewizji RAI, że anioł przypomina Giorgię Meloni odparł: - To wy tak mówicie.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

PAP/Sylwia Wysocka/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych