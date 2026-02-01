1 lutego jest ostatnim dniem bezpłatnego oglądania rzymskiej Fontanny di Trevi od rana do wieczora. Od dzisiaj za możliwość zobaczenia barokowego zabytku z bliska turyści będą musieli zapłacić po 2 euro. Wokół fontanny ustawiono barierki.
Opłata za podejście do brzegu fontanny obowiązywać będzie w poniedziałek i piątek od 11.30 do 22.00, a w pozostałe dni od 9.00 do 22.
Także 2 lutego, gdy zasady te wejdą w życie, opłata będzie pobierana już od godziny 9.00.
Zapłacić można będzie na miejscu kartą płatniczą. Bilety będą także sprzedawane w internecie na stronie www.fontanaditrevi.roma.it i w kasach muzeów w Wiecznym Mieście.
Mieszkańcy Rzymu zwolnieni z opłat
Z opłaty zwolnione będą dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie muszą też płacić mieszkańcy Rzymu, którzy będą musieli wylegitymować się dokumentem z miejscem zamieszkania.
Władze stolicy Włoch mają nadzieję na ograniczenie zjawiska tzw. nadmiernej turystyki zachowując przy tym publiczny charakter placu, który w ciągu dnia jest niemal zawsze zatłoczony. Zarząd miasta chce również poprawić warunki oglądania wyremontowanego w 2024 roku zabytku i mieć środki na jego utrzymanie.
Ci, którzy nie kupią biletu, mogą oglądać Fontannę di Trevi z większej odległości stojąc za barierkami, które już się tam pojawiły.
Będzie ona zawsze dostępna bezpłatnie po godzinie 22.00.
Te nowe zasady wchodzą w życie po trwającym rok monitoringu napływu ludzi na plac przed słynną fontanną. Od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku przybyło tam ponad 10 milionów osób; średnio po około 30 tysięcy dziennie. W szczytowym okresie było to 70 tysięcy osób na dobę.
PAP/Sylwia Wysocka/mly
