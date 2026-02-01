Prezydent USA Donald Trump ocenił, że ujawnione przez resort sprawiedliwości akta dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina „uniewinniają” go i dowodzą, że Epstein spiskował przeciwko niemu z dziennikarzem Michaelem Wolffem.
Pytany podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One o reakcję na opublikowanie 3,5 mln stron dokumentów dotyczących Epsteina, Trump odparł, że „słyszał”, że dowodzą one zmowy kontrowersyjnego dziennikarza Michaela Wolffa z Epsteinem przeciwko niemu.
Sam tego nie widziałem, ale kilka bardzo ważnych osób powiedziało mi to. Więc to nie tylko mnie rozgrzesza, ale jest wręcz przeciwnie, niż ludzie mieli nadzieję: wiecie, radykalna lewica
— powiedział prezydent.
Trump zapowiada pozew
Zapowiedział przy tym, że zamierza pozwać Wolffa w tej sprawie.
Michael Wolff to autor kilku krytycznych książek o Trumpie, zawierających często sensacyjne wątki zza kulis administracji Trumpa. Z ujawnionych dotychczas dokumentów Epsteina wynikało, że Wolff prowadził z Epsteinem długą korespondencję na temat Trumpa. W jednej wymianie Wolff dawał Epsteinowi rady dotyczące podejścia do jego stosunków Trumpem.
Dziennikarz spekulował - było to przed debatą przedwyborczą w 2015 r. w CNN - że jeśli Trump wyrzeknie się znajomości z Epsteinem, to Epstein będzie miał na niego haka i będzie mógł go „powiesić w sposób, który przyniesie korzyści” lub „uratować”, przez co będzie miał u Trumpa dług wdzięczności.
W opublikowanych przez resort sprawiedliwości dokumentach nazwisko Trumpa pada w ponad 3,2 tys. z nich. Część z nich stanowią dokumenty przedstawiające niepotwierdzone i w większości uznane za niewiarygodne donosy na Trumpa o różne przestępstwa seksualne dokonywane na nieletnich wraz z Epsteinem. Znajdują się tam też zeznania kobiety, która twierdziła że Trump zgwałcił ją, kiedy miała 13 lat. Zarzuty te zostały jednak ostatecznie wycofane przez kobietę.
PAP/Oskar Górzyński/mly
