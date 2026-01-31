NA ŻYWO

Widok na centralną część Kijowa dotkniętą przerwami w dostawie energii elektrycznej / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
Trwa 1439. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 1 lutego 2026 r.

00:03. Koleje: Wzrosła aktywność rosyjskich dronów nad torami, pasażerów przesadza się do autobusów

Wysoka aktywność rosyjskich dronów zwiadowczych nad trasami kolejowymi na północnym i południowym wschodzie Ukrainy spowodowała, że pasażerów pociągów cywilnych w tych regionach przesadzono do autobusów – powiadomił państwowy przewoźnik Ukrzaliznycia.

Stało się tak w obwodzie charkowskim, gdzie „z uwagi na bezpieczeństwo” autobusami podróżują pasażerowie pociągów na trasie Łozowa-Barwinkowe-Kramatorsk – przekazała spółka w komunikacie. Podobnie jest w obwodzie zaporoskim, gdzie centra monitoringowe zauważyły „wysoką aktywność dronów w pobliżu infrastruktury UZ (Ukrzaliznycia) na trasach ruchu” pociągów.

Dlatego ruch (pociągów) na trasie (między miastami) Zaporoże-Dniepr do godz. 9 (dnia) 1 lutego będzie odbywał się poprzez transfery autobusowe

— poinformował ukraiński przewoźnik. Podkreślił, że w ciągu ostatniej doby autobusami przewieziono ponad 2,2 tys. pasażerów.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja zaprzestała ataków na obiekty energetyczne jego kraju, jednak jej wojska celują teraz w logistykę.

