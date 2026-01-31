Trwa 1439. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 1 lutego 2026 r.
18:35. Wzrosła liczba ofiar ataku rosyjskiego drona na autobus
Liczba ofiar ataku rosyjskiego drona na autobus w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy wzrosła do 15; jechali w nim górnicy, powracający z pracy w jednej z kopalni, należących do koncernu DTEK – poinformowała firma dzisiaj wieczorem.
15 pracowników kopalni zginęło, siedem osób zostało rannych: Federacja Rosyjska zaatakowała górniczy autobus DTEK
— przekazał koncern w komunikatorze Telegram.
Firma dodała, że Rosja przeprowadziła ”ogromny atak terrorystyczny na kopalnie DTEK w obwodzie dniepropietrowskim”.
Wcześniej władze wojskowe obwodu dniepropietrowskiego informowały o 12 ofiarach śmiertelnych ataku oraz o siedmiu rannych.
Wróg uderzył bezzałogowym statkiem powietrznym w pobliżu autobusu służbowego jednego z przedsiębiorstw w rejonie miasta Pawłohrad. Według wstępnych informacji zginęło 12 osób, kolejnych siedem zostało rannych. Szczegóły są ustalane
— pisał na Telegramie Ołeksandr Handża, naczelnik władz wojskowych obwodu.
Grupa DTEK jest największym prywatnym inwestorem w sektorze energetycznym Ukrainy. Jej właścicielem jest ukraiński oligarcha Rinat Achmetow.
17:10. Zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego dziękuje parafiom w Polsce za zbiórkę dla Kijowa
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk podziękował w niedzielę polskim parafiom i diecezjom za zbiórkę na rzecz potrzebującej i marznącej na skutek rosyjskich ataków stolicy Ukrainy, Kijowa.
Pozwólcie mi stąd, z Kijowa, przekazać słowa wdzięczności naszym braciom i siostrom w Polsce. Dziś w parafiach i diecezjach Polski, na apel arcybiskupa Krakowa, kardynała Grzegorza Rysia, odbywa się zbiórka na rzecz potrzebującego, marznącego Kijowa
— powiedział w kazaniu, wygłoszonym w głównej katedrze swego Kościoła, Patriarchalnym Soborze Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie.
Abp Szewczuk podkreślił, że w ostatnich dniach do Kijowa dotarły 162 agregaty prądotwórcze oraz 846 elektrycznych grzejników, które zebrała organizacja charytatywna Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Jest to – jak wyjaśnił – pierwsza partia pomocy humanitarnej, przekazana w okresie silnych mrozów; została ona już rozdana potrzebującym w różnych dzielnicach ukraińskiej stolicy.
Widzimy, jak chrześcijańska solidarność dziś rzeczywiście kieruje swoją uwagę, swoje zasoby i swoją modlitwę ku wam, drodzy Kijowianie. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkich dobroczyńców w Europie i na całym świecie!
— oświadczył ukraiński hierarcha.
Pierwszy transport z pomocą dla Kijowa Caritasu Archidiecezji Krakowskiej, w którym znajdowało się także kilka ton żywności, dotarł do ukraińskiej stolicy już w piątek.
17:02. Co najmniej 12 osób zginęło w ataku rosyjskiego drona w obwodzie dniepropietrowskim
Co najmniej 12 osób zginęło, a siedem zostało rannych w wyniku ataku rosyjskiego drona na autobus w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy – przekazały w niedzielę obwodowe władze wojskowe.
Wróg uderzył bezzałogowym statkiem powietrznym w pobliżu autobusu służbowego jednego z przedsiębiorstw w rejonie miasta Pawłohrad. Według wstępnych informacji zginęło 12 osób, kolejnych siedem zostało rannych. Szczegóły są ustalane
— napisał w komunikatorze Telegram Ołeksandr Handża, naczelnik władz wojskowych obwodu.
Podkreślił, że w jego regionie nadal trwa alarm powietrzny.
Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo
— zwrócił się do mieszkańców.
11:51. Kolejna runda trójstronnych rozmów pokojowych odbędzie się 4 i 5 lutego
Kolejna runda rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji odbędzie się w najbliższą środę i czwartek, 4 i 5 lutego, w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – poinformował w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej oczekiwano, że rozmowy odbędą się 1 lutego.
Przed chwilą odbyła się odprawa naszego zespołu negocjacyjnego. Ustalono daty kolejnych trójstronnych spotkań: 4 i 5 lutego w Abu Zabi. Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!
— napisał Zełenski na Telegramie.
W sobotę ukraiński przywódca oświadczył, że oczekuje od USA konkretnych decyzji w sprawie rozmów pokojowych, prowadzonych przez Kijów, Waszyngton i Moskwę. Jednocześnie wyraził przypuszczenie, że termin planowanego pierwotnie na niedzielę spotkania może się zmienić w związku z sytuacją wokół Iranu.
Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył ataku na Iran w związku z rozwijanym przez to państwo programem jądrowym i brutalnym tłumieniem niedawnych antyrządowych protestów.
11:24. Zełenski: odbudowujemy to, co Rosja zaatakowała w ostatnich dniach ponad 2 tys. pocisków
Ukraina odbudowuje infrastrukturę, którą Rosja zaatakowała w mijającym tygodniu z użyciem ponad 2 tys. pocisków różnego rodzaju; Kreml celuje obecnie przede wszystkim w logistykę i połączenia transportowe – oświadczył w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
Obecnie uderzenia trwają. W ciągu minionego tygodnia Rosja zastosowała przeciwko Ukrainie ponad 980 dronów uderzeniowych, niemal 1,1 tys. kierowanych bomb lotniczych oraz dwie rakiety. Odnotowujemy rosyjskie próby niszczenia logistyki oraz połączeń transportowych między miastami i wspólnotami
— napisał w komunikatorze Telegram.
W wielu regionach Ukrainy trwają prace remontowe związane z odbudową infrastruktury krytycznej. Tylko w styczniu Rosja użyła przeciwko nam ponad 6 tys. dronów uderzeniowych, około 5,5 tys. kierowanych bomb lotniczych oraz 158 rakiet różnych typów
— dodał.
Zełenski podkreślił przy tym, że niemal wszystkie te ataki wymierzone były w infrastrukturę podtrzymującą normalne funkcjonowanie ludzi, w tym obiekty energetyki i kolej.
Powtórzył, że jego kraj nadal potrzebuje środków obrony powietrznej.
Rakiety do systemów Patriot, NASAMS, F-16 oraz innych platform są potrzebne każdego dnia. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy to rozumieją i (nam) pomagają
— oświadczył ukraiński prezydent.
10:21. Rosjanie zaatakowali szpital położniczy w Zaporożu
Co najmniej sześć osób odniosło obrażenia w ataku wojsk rosyjskich na szpital położniczy w mieście Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy – poinformował w niedzielę szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.
Rosjanie uderzyli w szpital położniczy w Zaporożu
— napisał Fedorow w komunikatorze Telegram, dodając, że stanowi to „jeszcze jeden dowód wojny wymierzonej przeciwko życiu”.
Liczba rannych zwiększyła się do sześciu osób
— dodał w kolejnym wpisie.
Wcześniej Fedorow ostrzegł przed atakiem rosyjskich dronów na Zaporoże i alarmował o niebezpieczeństwie użycia przez Rosję kierowanych bomb lotniczych
09:56. Musk: Podjęliśmy skuteczne kroki, by uniemożliwić Rosji korzystanie ze Starlinka
Amerykański miliarder Elon Musk oświadczył, że wygląda na to, iż kroki podjęte przez jego firmę SpaceX, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie internetu satelitarnego Starlink przez Rosję, okazały się skuteczne.
Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej
— napisał Musk na X.
Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow powiedział w czwartek, że Ukraina we współpracy ze SpaceX podejmuje działania, by Rosja przestała kierować dronami przy pomocy systemu internetowego Starlink.
Zachodnia technologia musi nadal pomagać demokratycznemu światu i chronić cywilów zamiast być wykorzystywana do celów terroryzmu i niszczenia pokojowych miast
— napisał na X.
08:19. Dwie ofiary śmiertelne rosyjskiego ataku na Dniepr
Dwie osoby zginęły w nocy w rosyjskim ataku dronowym na miasto Dniepr na wschodzie Ukrainy – poinformował szef władz wojskowych obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża na Telegramie.
Do ataku doszło w nocy. Wybuchł pożar, zniszczony został prywatny budynek, a dwa kolejne – uszkodzone
— napisał Hanża.
Ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna.
07:55. Rosyjskie straty na Ukrainie
Ukraińskie ministerstwo obrony opublikowało zestawienie strat rosyjskiej armii na terenie Ukrainy.
06:57. 3419 bloków w Kijowie bez ogrzewania
Jak przekonuje portal Biełsat:
W Kijowie 3419 bloków mieszkalnych pozostaje bez ogrzewania, głównie na prawym brzegu – przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.
Jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, zostało ono już przywrócone na lewym brzegu. Woda jest dostarczana pod obniżonym ciśnieniem w rejonach hołosiewskim, pieczerskim i szewczenkowskim - wynika z komunikatu
— czytamy.
00:03. Koleje: Wzrosła aktywność rosyjskich dronów nad torami, pasażerów przesadza się do autobusów
Wysoka aktywność rosyjskich dronów zwiadowczych nad trasami kolejowymi na północnym i południowym wschodzie Ukrainy spowodowała, że pasażerów pociągów cywilnych w tych regionach przesadzono do autobusów – powiadomił państwowy przewoźnik Ukrzaliznycia.
Stało się tak w obwodzie charkowskim, gdzie „z uwagi na bezpieczeństwo” autobusami podróżują pasażerowie pociągów na trasie Łozowa-Barwinkowe-Kramatorsk – przekazała spółka w komunikacie. Podobnie jest w obwodzie zaporoskim, gdzie centra monitoringowe zauważyły „wysoką aktywność dronów w pobliżu infrastruktury UZ (Ukrzaliznycia) na trasach ruchu” pociągów.
Dlatego ruch (pociągów) na trasie (między miastami) Zaporoże-Dniepr do godz. 9 (dnia) 1 lutego będzie odbywał się poprzez transfery autobusowe
— poinformował ukraiński przewoźnik. Podkreślił, że w ciągu ostatniej doby autobusami przewieziono ponad 2,2 tys. pasażerów.
W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja zaprzestała ataków na obiekty energetyczne jego kraju, jednak jej wojska celują teraz w logistykę.
red./wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
