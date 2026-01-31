W opublikowanych przez departament sprawiedliwości USA dokumentach związanych z Jeffreyem Epsteinem są e-maile dotyczące jego spotkania… z byłym polskim tenisistą Wojciechem Fibakiem w Paryżu w 2013 roku. Fibak jest wymieniony jako kolekcjoner sztuki.
„Dzwoń w każdej chwili!”
W opublikowanych aktach znajdują się dwie wzmianki o spotkaniu z Fibakiem w październiku 2013 r. W jednym z e-maili z września 2013 roku Epstein składa gratulacje byłej gwieździe tenisa (powód nie jest znany) i pyta, czy będzie w Paryżu na przełomie września i października. Fibak odpowiada:
„Tak, merci. Dzwoń w każdej chwili! wojtek”.
Pozostałe dokumenty to kalendarz Epsteina z przypomnieniem, że ma się spotkać z Fibakiem 5 października w Paryżu.
Kolekcjoner sztuki
Obok imienia Fibaka w nawiasie znajduje się adnotacja „Fine Art Investments” (inwestycje w dzieła sztuki) oraz wymazane przez resort nazwisko, co sugeruje, że w spotkaniu miała brać jedna z ofiar. Fibak znany jest z kolekcjonowania sztuki, zaś Epstein miał znajomości w świecie sztuki i zajmował się handlem dziełami. Przynajmniej część z jego transakcji była badana przez śledczych pod kątem unikania podatków
CZYTAJ TAKŻE:
— Ujawniono akta Epsteina. Szokujące informacje na temat Gatesa. Miał zachorować po „kontakcie z rosyjskimi dziewczynami”
— Norweska księżna i były premier mieli utrzymywać bliskie kontakty z Epsteinem! Czy Jagland był na wyspie przestępcy seksualnego?
— Co Epstein zaproponował księciu Andrzejowi w 2010 roku? Nowe informacje z ujawnionych dokumentów przestępcy seksualnego
— Fico przyjął dymisję swego doradcy. Nazwisko dyplomaty znalazło się w najnowszych dokumentach Epsteina. „Absolutnie temu zaprzecza”
Adam Kacprzak/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752067-wzmianka-o-fibaku-w-aktach-epsteina-dzwon-w-kazdej-chwili
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.