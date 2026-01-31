W aktach Epsteina pojawia się wzmianka o Fibaku. Pokazano treść e-maila z 2013 roku. „Tak, merci. Dzwoń w każdej chwili!”

zdjęcie ilustracyjne w tle (flaga USA), w miniaturze mail W.Fibaka z 2013 roku z akt J.Epsteina / autor: Fratria, X/ListyLiterackie
W opublikowanych przez departament sprawiedliwości USA dokumentach związanych z Jeffreyem Epsteinem są e-maile dotyczące jego spotkania… z byłym polskim tenisistą Wojciechem Fibakiem w Paryżu w 2013 roku. Fibak jest wymieniony jako kolekcjoner sztuki.

Dzwoń w każdej chwili!”

W opublikowanych aktach znajdują się dwie wzmianki o spotkaniu z Fibakiem w październiku 2013 r. W jednym z e-maili z września 2013 roku Epstein składa gratulacje byłej gwieździe tenisa (powód nie jest znany) i pyta, czy będzie w Paryżu na przełomie września i października. Fibak odpowiada:

„Tak, merci. Dzwoń w każdej chwili! wojtek”.

Pozostałe dokumenty to kalendarz Epsteina z przypomnieniem, że ma się spotkać z Fibakiem 5 października w Paryżu.

Kolekcjoner sztuki

Obok imienia Fibaka w nawiasie znajduje się adnotacja „Fine Art Investments” (inwestycje w dzieła sztuki) oraz wymazane przez resort nazwisko, co sugeruje, że w spotkaniu miała brać jedna z ofiar. Fibak znany jest z kolekcjonowania sztuki, zaś Epstein miał znajomości w świecie sztuki i zajmował się handlem dziełami. Przynajmniej część z jego transakcji była badana przez śledczych pod kątem unikania podatków

