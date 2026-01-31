WIDEO, ZDJĘCIA

Bitwa uliczna w Turynie! Zaatakowano funkcjonariuszy, kilkanaście osób jest rannych. Meloni: "Działają jako wrogowie państwa"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA
Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA

Kilkanaście osób - manifestantów i policjantów - zostało rannych w Turynie podczas starć, wywołanych na ulicach miasta przez uczestników protestu przeciwko zajęciu i zamknięciu przez siły porządkowe anarchistyczno-antykapitalistycznego centrum społecznego Askatasuna w grudniu zeszłego roku. „Nie mamy do czynienia z manifestantami, ale z osobnikami, którzy działają jako wrogowie państwa. Płacą za to siły porządkowe” - podkreśliła premier Włoch Giorgia Meloni w swoim wpisie na platformie X.

Zaatakowali funkcjonariuszy

Od 15-tysięcznej manifestacji w obronie działającego przez 30 lat ośrodka Askatasuna oderwała się w stolicy włoskiego Piemontu grupa agresywnych demonstrantów, którzy obrzucili funkcjonariuszy butelkami, racami, kamieniami, świecami dymnymi i rurami z metalu, a następnie próbowali sforsować policyjny kordon. Doszło do bitwy ulicznej - podały włoskie media, publikując nagrania.

Według wstępnego bilansu rannych jest kilkanaście osób.

Działają jako wrogowie państwa”

Premier Giorgia Meloni napisała na platformie X:

Nie mamy do czynienia z manifestantami, ale z osobnikami, którzy działają jako wrogowie państwa. Płacą za to siły porządkowe, które muszą stawić czoła prawdziwej bitwie ulicznej, a także niektórzy dziennikarze, wykonujący swoją pracę.

Jak oceniła szefowa rządu, to była „ślepa i umyślna przemoc”.

Podkreśliła, że obrona legalności „nie jest prowokacją, ale obowiązkiem”.

Tak odniosła się do zamknięcia ośrodka Askatasuna w związku z prowadzonymi śledztwami dotyczącymi protestów i ataków na instytucje. Jednego z nich dokonano w zeszłym roku na redakcję dziennika „La Stampa”.

To antagoniści”

Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi oświadczył:

To, co stało się w Turynie potwierdza, kim są sprawcy przemocy i kto stanowi autentyczne zagrożenie dla obywatelskiej koegzystencji i dla naszej demokracji; to antagoniści - goście nielegalnie zajmowanych ośrodków społecznych, mających też polityczne wsparcie.

Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA Bitwa uliczna w Turynie, kilkanaście osób jest rannych / autor: PAP/EPA

CZYTAJ TAKŻE: Protest w Mediolanie przeciw obecności ICE w czasie igrzysk. „Nie chcemy szwadronów Trumpa”; „Agenci ICE, nie, dziękujemy”

Adam Kacprzak/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych