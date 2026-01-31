Kilkanaście osób - manifestantów i policjantów - zostało rannych w Turynie podczas starć, wywołanych na ulicach miasta przez uczestników protestu przeciwko zajęciu i zamknięciu przez siły porządkowe anarchistyczno-antykapitalistycznego centrum społecznego Askatasuna w grudniu zeszłego roku. „Nie mamy do czynienia z manifestantami, ale z osobnikami, którzy działają jako wrogowie państwa. Płacą za to siły porządkowe” - podkreśliła premier Włoch Giorgia Meloni w swoim wpisie na platformie X.
Zaatakowali funkcjonariuszy
Od 15-tysięcznej manifestacji w obronie działającego przez 30 lat ośrodka Askatasuna oderwała się w stolicy włoskiego Piemontu grupa agresywnych demonstrantów, którzy obrzucili funkcjonariuszy butelkami, racami, kamieniami, świecami dymnymi i rurami z metalu, a następnie próbowali sforsować policyjny kordon. Doszło do bitwy ulicznej - podały włoskie media, publikując nagrania.
Według wstępnego bilansu rannych jest kilkanaście osób.
„Działają jako wrogowie państwa”
Premier Giorgia Meloni napisała na platformie X:
Nie mamy do czynienia z manifestantami, ale z osobnikami, którzy działają jako wrogowie państwa. Płacą za to siły porządkowe, które muszą stawić czoła prawdziwej bitwie ulicznej, a także niektórzy dziennikarze, wykonujący swoją pracę.
Jak oceniła szefowa rządu, to była „ślepa i umyślna przemoc”.
Podkreśliła, że obrona legalności „nie jest prowokacją, ale obowiązkiem”.
Tak odniosła się do zamknięcia ośrodka Askatasuna w związku z prowadzonymi śledztwami dotyczącymi protestów i ataków na instytucje. Jednego z nich dokonano w zeszłym roku na redakcję dziennika „La Stampa”.
„To antagoniści”
Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi oświadczył:
To, co stało się w Turynie potwierdza, kim są sprawcy przemocy i kto stanowi autentyczne zagrożenie dla obywatelskiej koegzystencji i dla naszej demokracji; to antagoniści - goście nielegalnie zajmowanych ośrodków społecznych, mających też polityczne wsparcie.
