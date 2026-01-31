Premier Słowacji Robert Fico poinformował, że przyjął rezygnację swojego doradcy, byłego szefa MSZ Miroslava Lajczaka. Media poinformowały, że nazwisko dyplomaty znalazło się w najnowszych dokumentach Epsteina. Wcześniej premier zapowiadał, że nie odwoła Lajczaka.
Fico napisał w mediach społecznościowych, że Lajczak, rezygnując ze stanowiska, zaprezentował się jako „wielki dyplomata”.
Dawno nie widziałem tak wielkiej hipokryzji w krytyce, i to ze wszystkich stron. No cóż, skoro nie ma nic poważnego, to do ataku na mnie musi posłużyć wszystko, nawet jeśli Miro Lajczak absolutnie temu zaprzecza
— zauważył premier.
Lajczak w dokumentach Epsteina
Portal dziennika SME napisał, że w najnowszej partii opublikowanych w USA dokumentów związanych z amerykańskim finansistą i skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, który zmarł w 2019 r., figuruje nazwisko byłego szefa słowackiego resortu spraw zagranicznych, który w latach 2017-18 był przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Lajczak w oświadczeniu przekazanym mediom napisał, że nie może potwierdzić prawdziwości treści opublikowanych dokumentów, których po tak długim czasie sobie nie przypomina.
Z dokumentów ma wynikać, że Epstein rzekomo oferował Lajczakowi młode kobiety, a ten w zamian próbował zorganizować spotkanie premiera Ficy ze Stevem Bannonem.
Nie organizowałem żadnego spotkania dla premiera. Kobiety nigdy nie były częścią naszej komunikacji. Absolutnie nigdy
— przekazał Lajczak portalowi 360tka. Według SME z opublikowanych dokumentów wynika, że Epstein i Lajczak kontaktowali się intensywnie i w poufny sposób. Częstym tematem ich rozmów miały być młode kobiety.
Po publikacji dokumentów politycy słowackiej opozycji krytykowali Lajczaka i Ficę, który zatrudniał go jako swojego doradcę. Ostro wypowiadali się także politycy z dwóch współtworzących gabinet Ficy partii.
Lajczak był szefem słowackiej dyplomacji w latach 2009-2010 i 2012-2020 w pierwszym, drugim i trzecim rządzie Ficy, a po jego rezygnacji w 2018 r. - w gabinecie Petera Pellegriniego. Po powrocie Ficy do władzy jesienią 2023 r. został doradcą premiera.
Kolejny zbiór dokumentów
Departament sprawiedliwości USA opublikował kolejny obszerny zbiór dokumentów dotyczących Epsteina. Wśród ponad 3 mln stron, 2 tys. filmów i 180 tys. fotografii jest duża ilość komercyjnej pornografii i zdjęć pozyskanych z urządzeń Epsteina.
W 2008 roku Epstein został skazany na 18 miesięcy więzienia za wykorzystywanie seksualne. Kolejny proces w sprawie zarzutów o pośrednictwo w prostytucji nieletnich dziewcząt miał rozpocząć się w 2020 roku, a Epstein czekał na niego w więzieniu, gdzie w 2019 r. popełnił samobójstwo.
