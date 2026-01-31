Anioł na odrestaurowanej rzeźbie w bazylice ma twarz... premier Meloni? Afera we Włoszech. Politycy opozycji nie kryją oburzenia

Twarz premier Włoch Giorgii Meloni ma anioł na odrestaurowanej rzeźbie w bazylice w historycznym centrum Rzymu - podał dziennik „La Repubblica”. Centrolewicowa opozycyjna Partia Demokratyczna zażądała, aby sprawę wyjaśnił minister kultury Alessandro Giuli.

Wizerunek szefowej rządu pojawił się na dziele w odrestaurowanej ostatnio bazylice San Lorenzo in Lucina. Jeden z aniołów nad marmurowym popiersiem króla Włoch Humberta II ma twarz, która w zdumiewający sposób przypomina Giorgię Meloni - podała gazeta, publikując zdjęcie. Także proboszcz cytowany przez media przyznał, że podobieństwo do Meloni jest duże.

Jak dodano, dzieło odrestaurował zakrystianin i dekorator, który pracuje w parafii jako wolontariusz.

„La Repubblica” zaznaczyła, że ta oryginalna konserwacja rzeźby zmusza do postawienia pytań o prace przeprowadzone w miejscu kultu o znacznej wartości historycznej.

Politycy opozycji oburzeni

Politycy opozycyjnej Partii Demokratycznej w reakcji na publikację gazety w wydanym oświadczeniu zaapelowali, aby minister kultury Włoch Alessandro Giuli polecił urzędowi do spraw nadzoru nad zabytkami wyjaśnienie okoliczności prac konserwacyjnych.

To, co wyszło na jaw, jest niedopuszczalne

— oświadczyła w imieniu ugrupowania deputowana Irene Manzi. Podkreśliła, że umieszczenie współczesnego wizerunku na dziele podlegającym ochronie jest poważnym naruszeniem kodeksu dotyczącego dóbr kultury.

