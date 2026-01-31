Księżna Mette-Marit i były premier Norwegii Thorbjoern Jagland utrzymywali bliskie kontakty z Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim finansistą skazanym za przestępstwa seksualne wobec nieletnich – podała norweska prasa, powołując się na media w USA.
Nowe dokumenty ujawnione przez władze Stanów Zjednoczonych wskazują, że Mette-Marit utrzymywała kontakt z Epsteinem po 2011 roku, a więc po opublikowaniu w mediach relacji ofiar nadużyć seksualnych finansisty. Z korespondencji mailowej wynika również, że w 2013 roku księżna spędziła kilka dni w należącej do Epsteina rezydencji w Palm Beach na Florydzie. Ujawnione maile wskazują, że jeszcze rok później księżna utrzymywała kontakt z Epsteinem, choć według oświadczeń dworu królewskiego zerwała go już wcześniej.
Dwór przyznał dziś, że poprzednie komunikaty zawierały błędne informacje dotyczące daty ostatniego kontaktu księżnej z Epsteinem. W opublikowanym oświadczeniu przekazano, że w kwestii relacji łączących ją z finansistą Mette-Marit wykazała się złym osądem. Wyrażono też solidarność z ofiarami jego przestępstw.
Z ujawnionych dokumentów ma też wynikać, że Thorbjoern Jagland, premier Norwegii w latach 1996-1997, a później sekretarz generalny Rady Europy i przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego, w 2014 roku planował niemal dwutygodniowy wyjazd z rodziną na prywatną wyspę Epsteina na Karaibach. W korespondencji mowa jest o zaawansowanych przygotowaniach do podróży, choć nie ma potwierdzenia, że ostatecznie doszła ona do skutku.
Jagland zaprzeczył, by przebywał na wyspie Epsteina
Jagland zaprzeczył, by kiedykolwiek przebywał na należącej do Epsteina wyspie, określając informacje zawarte w dokumentach jako pomyłkę. Przekazał, że z Epsteinem spotkał się tylko raz, w 2013 roku.
Sprawa ujawnionych kontaktów z Epsteinem pojawia się w czasie, gdy media przyglądają się rodzinie królewskiej ze wzmożoną uwagą. We wtorek przed sądem w Oslo ma rozpocząć się proces Mariusa Borga Hoeiby’ego, syna Mette-Marit, na którym ciążą zarzuty dotyczące m.in. stosowania przemocy wobec kobiet. Dwór królewski nie łączy obu spraw.
Jeffrey Epstein został oskarżony w USA o handel seksualny nieletnimi. Według ustaleń śledczych miał dopuszczać się tych przestępstw od końca lat 90. do połowy lat 2000. Groziła mu wieloletnia kara więzienia, a nawet dożywocie. Prokuratura i relacje poszkodowanych wskazywały, że przez lata skrzywdził dziesiątki nieletnich. Epstein popełnił samobójstwo w 2019 roku w areszcie w Nowym Jorku, przed rozpoczęciem procesu.
