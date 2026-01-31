W 2024 roku oczekiwana długość życia w USA osiągnęła rekordowy poziom 79 lat - poinformowały Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Z oficjalnych danych statystycznych wynika, że jest to o sześć miesięcy więcej niż w 2023 roku, co stanowi powrót do wskaźników sprzed pandemii COVID-19.
Amerykanki żyją średnio 81,4 roku, a mężczyźni 76,5 roku. Różnica między płciami zmalała tym samym do niecałych pięciu lat, podczas gdy w 2021 roku wynosiła 5,8 roku.
Liczba zgonów spowodowanych bezpośrednio przez COVID-19 spadła o 37 proc., z blisko 50 tys. do ponad 31 tys. W rezultacie choroba ta wypadła z pierwszej dziesiątki głównych przyczyn śmierci, ustępując miejsca samobójstwom.
Dane dotyczące śmiertelności
Ogólnokrajowy współczynnik zgonów spadł o około 4 proc., osiągając najniższy poziom od czasów przed pandemią. W 2024 roku odnotowano 3,07 mln zgonów, o ponad 18 tys. mniej niż rok wcześniej.
Głównymi przyczynami zgonów pozostają choroby serca, nowotwory oraz nieszczęśliwe wypadki. Odpowiadają za łącznie 70 proc. zgonów, choć w każdej z tych kategorii odnotowano spadki.
Sytuacja w zakresie śmiertelności niemowląt pozostała stabilna. W 2024 roku odnotowano ich 20 050, co jest wynikiem zbliżonym do roku poprzedniego. Dane oparte na aktach zgonu z wszystkich 50 stanów USA i stołecznego Dystryktu Kolumbii udostępniły CDC i Krajowe Centrum Statystyk Zdrowia (NCHS).
Robert Knap/PAP
