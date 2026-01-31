Przestępca seksualny Jeffrey Epstein zaproponował w 2010 r. ówczesnemu księciu Yorku Andrzejowi, że zapozna go z dwudziestokilkuletnią Rosjanką – wynika z dokumentów opublikowanych przez ministerstwo sprawiedliwości USA, na które powołuje się agencja AFP.
W e-mailu z 12 sierpnia 2010 r. Epstein napisał do Andrzeja, że ma „przyjaciółkę, z którą (Andrzej - PAP) mógłby chcieć pójść na obiad” i która będzie w Londynie.
W odpowiedzi były książę napisał, że byłby „zachwycony, gdyby mógł się z nią spotkać”. Poprosił o dodatkowe informacje o kobiecie i przekazanie jej kontaktu do niego. Epstein poinformował go wtedy, że kobieta ma 26 lat, pochodzi z Rosji; określił ją jako piękną i godną zaufania. Dodał, że przekazał jej adres e-mail Andrzeja.
Z dokumentów nie wynika, czy były książę spotkał się z Rosjanką. Ujawniają one natomiast, że zaprosił potem Epsteina do Pałacu Buckingham.
Kontakty Epsteina i Andrzeja w Londynie
Epstein skontaktował się też z Andrzejem podczas pobytu w Londynie 27 października 2010 r. Zapytał go, o której godzinie chciałby się z nim zobaczyć, i dodał: „Będziemy musieli porozmawiać na osobności”.
Andrzej odpowiedział: „Możemy zjeść kolację w Pałacu Buckingham i spędzić dużo czasu na osobności”. Dwa dni później dodał: „Bardzo się cieszę, że się spotkamy w PB (Pałacu Buckingham - PAP). Przyjdź, z kim chcesz, będę miał czas mniej więcej od 16 do 20”.
Kilka miesięcy przed tą wymianą wiadomości Epstein zakończył odbywanie wyroku z 2008 r. za nakłanianie 14-letniej dziewczyny do prostytucji.
Z powodu swych związków z Epsteinem Andrzej Mountbatten-Windsor został w zeszłym roku pozbawiony tytułu księcia i musiał opuścił Pałac Buckingham.
