Początek lutego przyniesie Niemcom ogromne problemy w korzystaniu z komunikacji publicznej. Działające w branży transportowej związki zawodowe rozpoczną 2 lutego ogólnokrajowy strajk. Powodem są zbyt niskie wynagrodzenia. Pasażerowie mogą mieć poważne trudności z dotarciem do celu. Okazuje się, że może to być dopiero początek długotrwałej akcji protestacyjnej.
Kanclerz Friedrich Merz marzy o Europie, która będzie mocarstwem - mówił o tym niedawno w Bundestagu - a tymczasem w Niemczech ściga go widmo kolejnego kryzysu. Po nienotowanej od dekady fali bankructw firm narasta niezadowolenie z niesatysfakcjonującego Niemców poziomu płac.
2 lutego w całych Niemczech odbędą się strajki w transporcie publicznym. Zapowiedziała je największa centrala związkowa Verdi, która zrzeszaja głównie pracowników branży usługowej. Związkowcy zapowiadają, że akcja protestacyjna pracowników przedsiębiorstw transportu publicznego ma na razie charakter ostrzegawczy, ale będzie przeprowadzona w prawie wszystkich krajach związkowych.
Ruch pasażerski niemal w całych Niemczech zostanie sparaliżowany
— pisze niemiecki „Die Welt”.
Protest prawie 100 tys. pracowników
Pracownicy transportu publicznego domagają się wyższych zarobków i nie zamierzają w tej sprawie ustąpić. Centrala związkowa Verdi będzie zwiększać presję na pracodawców w toczącym się sporze płacowym w 16 krajach związkowych.
Dotyczy to prawie 100 tys. pracowników w 150 miejskich przedsiębiorstwach transportowych i przedsiębiorstwach autobusowych w powiatach oraz w Berlinie, Hamburgu i Bremie.
A gdzie nie należy spodziewać się strajku z początkiem lutego?
Według informacji Verdi, strajkiem nie jest na razie objęta Dolna Saksonia. Dzisiaj (30.01.2026) okaże się także, czy w proteście weźmie udział największa firma transportowa w Hamburgu – HHA, która obsługuje hamburskie metro i większość połączeń autobusowych
— podaje „Die Welt” i informuje, że żądania dotyczą także poprawy warunków pracy.
Na przykład poprzez skrócenie tygodniowego czasu pracy i czasu pracy w systemie zmianowym, wydłużenie czasu odpoczynku, ale także poprzez wyższe dodatki za pracę w nocy i weekendy
— czytamy w artykule.
