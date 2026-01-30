Trwa 1438. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 31 stycznia 2026 r.
22:52. Dmitrijew: Konstruktywne spotkanie z amerykańską delegacją pokojową
Przedstawiciel Rosji Kiriłł Dmitrijew pisze o „konstruktuwnym” spotkaniu w Miami, podczas którego przeprowadzono rozmowy w ramach amerykańskich mediacji mających na celu zakończenie wojny na Ukrainie.
Konstruktywne spotkanie z amerykańską delegacją pokojową. Owocne dyskusje również w sprawie amerykańsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. gospodarki
— przekazał we wpisie na X Dmitrijew.
21:40. Zełenski: Oczekujemy od USA konkretów na temat kolejnych spotkań ws. pokoju
Ukraina oczekuje od USA konkretnych decyzji w sprawie rozmów pokojowych, prowadzonych przez Kijów, Waszyngton i Moskwę – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który wcześniej przypuszczał, że termin planowanego na niedzielę spotkania może się zmienić.
Pozostajemy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską i oczekujemy od niej konkretów dotyczących kolejnych spotkań. Ukraina jest gotowa pracować we wszystkich formatach roboczych. Ważne jest, aby były rezultaty i aby spotkania się odbyły. Liczymy na spotkania w przyszłym tygodniu i przygotowujemy się do nich
— powiedział w codziennym, wieczornym przemówieniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.
Wczoraj Zełenski informował, że następne spotkanie delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji wstępnie ma się odbyć w niedzielę, 1 lutego, w Abu Zabi, jednak – jak zastrzegał - jego data i miejsce mogą ulec zmianie.
Nie wiem, kiedy odbędzie się następne spotkanie. Miało być w niedzielę. Uzgodniono, że spotkanie odbędzie się w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). I dla nas bardzo ważne jest, aby na spotkaniu byli wszyscy, z którymi się umawialiśmy, ponieważ wszyscy oczekują informacji zwrotnej. Ale data lub miejsce mogą zostać zmienione
— powiedział Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami. Agencja Interfax-Ukraina pisała wtedy, że Zełenski wyjaśnił, że możliwa zmiana daty i miejsca tych rozmów związana jest z tym, że „coś dzieje się w sytuacji między Ameryką a Iranem”, a te kwestie mogą wpłynąć na termin spotkania.
19:53. Po porannej awarii sieci energetycznych wznowiono zasilanie na Ukrainie
Energetycy przywrócili dostawy energii elektrycznej we wszystkich obwodach Ukrainy po poważnej awarii systemowej, do której doszło w Ukrainie w sobotę rano – powiadomił w godzinach wieczornych pierwszy wicepremier, minister energetyki Denys Szmyhal.
Wszystkie regiony wracają do planowych harmonogramów; linie wysokiego napięcia oraz podstacje pracują w normalnym trybie. Energetycy zareagowali maksymalnie szybk
— przekazał w komunikatorze Telegram.
Jak poinformował, na posiedzeniu sztabu kryzysowego i po przeanalizowaniu sytuacji wyjaśniono, że nastąpiły dwie awarie na liniach wysokiego napięcia w odstępie jednej minuty.
Doprowadziło to do kaskadowych wyłączeń w siedmiu obwodach kraju. Wersje o cyberataku lub zewnętrznej ingerencji nie potwierdziły się. Według wstępnych ocen doszło do tego w wyniku oblodzenia linii i urządzeń
— podkreślił.
Szmyhal zaznaczył, że najtrudniejsza sytuacja panowała na północy, w centrum kraju oraz w obwodzie odeskim. W niektórych regionach, w tym Kijowie, prace nadal trwają.
19:00. Witkoff: rozmowy z Dmitrijewem „produktywne i konstruktywne”
Wysłannik USA Steve Witkoff poinformował, że w Miami przeprowadzono w sobotę rozmowy z przedstawicielem Rosji Kiriłłem Dmitrijewem w ramach amerykańskich mediacji mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Ocenił, że były one „produktywne i konstruktywne”.
Jesteśmy podbudowani tym spotkaniem, które pokazuje, że Rosja dąży do osiągnięcia pokoju na Ukrainie
— napisał Witkoff na portalu X.
Dodał, że w skład amerykańskiej delegacji oprócz niego weszli również minister finansów USA Scott Bessent, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner oraz doradca Białego Domu Josh Gruenbaum.
18:23. Tak Rosjanie karzą własnych żołnierzy za odmowę walki
W sieci pojawiło się nagranie, które ma przedstawiać rosyjskiego żołnierza karanego przez swoich kolegów za odmowę walki. Wiszący na drzewie mężczyzna jest bity przez innego żołnierza.
17:21. AFP: Trwają rozmowy wysłannika Putina z amerykańskimi urzędnikami w Miami
Wysłannik Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, rozpoczął w Miami na Florydzie rozmowy z przedstawicielami administracji USA - poinformowała agencja AFP, powołując się na źródła zbliżone do negocjacji.
Rozmowy rozpoczęły się wcześnie, o godz. 8 czasu na Wschodnim Wybrzeżu” USA (godz. 14 czasu polskiego)
— poinformowało źródło, nie podając szczegółów dotyczących programu ani składu delegacji.
Wcześniej, na swoim koncie na Instagramie Dmitrijew, który w ostatnich tygodniach prowadził rozmowy mające na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie, poinformował, że „wrócił” do Miami.
16:33. Ukraińskie Siły Obronne odparły rosyjski atak w pobliżu Hryszynego (kierunek Pokrowski) — 7. Korpus Powietrznodesantowy Sił Szybkiego Reagowania
14:45. Tak wygląda sytuacja w Kijowie
Jak informuje Biełsat, w Kijowie brakuje wody. Wyłączono też z użytku m.in. metro.
13:44. Braki w dostawach prądu z powodu problemów z siecią na Ukrainie
System elektroenergetyczny Mołdawii doznał poważnych zakłóceń z powodu problemów z siecią w sąsiedniej Ukrainie – podało ministerstwo energetyki na Telegramie. Prądu brak m.in. w większości dzielnic mołdawskiej stolicy, Kiszyniowa.
Resort podał w oświadczeniu, że zakłócenia w pracy sieci elektroenergetycznej Ukrainy spowodowały spadek napięcia w jednej z sieci Mołdawii. Jednocześnie podkreślił, że w części miejscowości już przywrócono dostawy prądu.
12:10. Wicepremier: dostawy energii zostaną przywrócone w najbliższych godzinach
Ukraińskie służby pracują nad usunięciem awarii w sieciach energetycznych i w najbliższych godzinach zasilanie zostanie przywrócone – oświadczył wicepremier Ukrainy Denys Szmyhal. Awaria spowodowała m.in. wyłączenie linii napięcia między systemami elektroenergetycznymi Mołdawii i Rumunii.
Dziś o godz. 10.42 (9.42 w Polsce) doszło do zakłócenia technologicznego z jednoczesnym wyłączeniem linii 400 kV między systemami elektroenergetycznymi Rumunii i Mołdawii oraz linii 750 kV między zachodnią a centralną częścią Ukrainy
— powiadomił Szmyhal, który jest też ministrem energetyki, w komunikatorze Telegram.
11:32. Znów problemy w energetyce, w Kijowie wstrzymano ruch metra
Ukraina znów walczy z problemami w energetyce; w sobotę w obwodzie odeskim na południu kraju pozrywały się oblodzone linie energetyczne, a w Kijowie na krótko wstrzymano ruch metra – poinformowali przedstawiciele władz.
W nocy (z 30 na) 31 stycznia przez trudne warunki pogodowe w prawie całym obwodzie odeskim doszło do zerwania linii energetycznych z powodu ich oblodzenia
— powiadomiła rada miasta Odessa.
Bez dostaw prądu w godzinach porannych w sobotę pozostawało pięć rejonów (powiatów) obwodu odeskiego. W samej Odessie dostawy realizowane były wyłącznie dla obiektów infrastruktury krytycznej.
10:35. Sytuacja w obwodzie sumskim
Tak wygląda obecna sytuacja w obwodzie sumskim:
09:00. Sytuacja na froncie
W ciągu ostatniego dnia odnotowano łącznie 204 starcia bojowe na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodzi nadal na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 46 akcji szturmowych sił rosyjskich.
08:01. Radio Swoboda: podrzucanie narkotyków i inne sposoby werbowania na front
Wśród sposobów stosowanych przez władze Rosji na werbowanie migrantów zarobkowych z Azji Środkowej na wojnę przeciw Ukrainie są wyroki za posiadanie podrzuconych narkotyków oraz porwania osadzonych z kolonii karnych - podało Radio Swoboda, powołując się na relacje werbowanych i obrońców praw człowieka.
07:00. Kijowianie bez prądu i ogrzewania: walczymy o możliwość normalnego życia
Po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną Ukrainy Kijów doświadcza długich przerw w dostawach prądu i ciepła. Mieszkańcy uczą się więc funkcjonować w ekstremalnych warunkach, ale mimo to walczą o możliwość prowadzenia normalnego życia i wspierają się nawzajem.
Ta zima jest najtrudniejsza dla stolicy od początku wojny
— powiedziała PAP 32-letnia Anna, która pracuje w dziale IT. Mieszkanka stolicy podziękowała polskim wolontariuszom za środki zebrane na generatory, które pomogą ludziom przetrwać najgorsze przerwy w dostawach prądu.
Walczymy o możliwość normalnego życia. Chcemy być wolni, żyć w demokratycznym kraju i cieszyć się życiem, mimo wszystko
— podkreśliła.
06:45. Rozmowy trójstronne Ukraina-Rosja-USA: nadal daleko do pokoju
Pierwsza runda trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, Rosji i USA w sprawie zakończenia wojny odbyła się w miniony weekend, a wkrótce oczekiwane są kolejne negocjacje. Na razie nie widać jednak większych szans na szybki i trwały pokój między Moskwą i Kijowem.
00:01. Zełenski: jesteśmy gotowi powstrzymać się od ataków na rosyjski sektor energetyczny
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że Ukraina jest gotowa powstrzymać się od ataków na rosyjski sektor energetyczny podczas tzw. energetycznego rozejmu. Rosjanie przeprowadzili siedem ataków na infrastrukturę kolejową - poinformowała premier Ukrainy Julia Swyrydenko.
Strona amerykańska mówiła o powstrzymaniu się od ataków na infrastrukturę energetyczną przez tydzień, a dziś w nocy rozpoczęło się odliczanie. Oczywiście wszystko zależy od partnerów – od Stanów Zjednoczonych – jak to wszystko się potoczy. Ukraina jest gotowa powstrzymać się od ataków. Dzisiaj nie przeprowadziliśmy żadnych uderzeń na rosyjskie obiekty energetyczne
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Prezydent przekazał, że w nocy z czwartku na piątek na całym terytorium Ukrainy nie odnotowano żadnych ataków na obiekty energetyczne.
Prawie żadnych. Z wyjątkiem obwodu donieckiego, gdzie odnotowano jeden atak na infrastrukturę gazową, atak bombami lotniczymi
— doprecyzował Zełenski.
Szef państwa zaznaczył, że można dostrzec zmianę nastawienia Rosji - przejście do atakowania infrastruktury logistycznej i węzłów kolejowych.
W szczególności rano w obwodzie dniepropietrowskim trafiony został jeden z wagonów Ukrzaliznyci (Kolei Ukraińskich), specjalny wagon-elektrownia
— powiadomił.
Rosja celowo atakuje nasze szlaki logistyczne — to świadomy terror wymierzony w ludzi i logistykę cywilną. W ciągu ostatnich 24 godzin wróg przeprowadził siedem ataków dronami na obiekty kolejowe
— poinformowała Swyrydenko.
Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że poprosił Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowań Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na taką propozycję.
Wojska rosyjskie od wielu tygodni regularnie atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dziesiątki tysięcy osób są pozbawione lub mają ograniczony dostęp do elektryczności, ogrzewania i wody.
red/PAP/Facebook/X
