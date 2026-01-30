W nowych opublikowanych dokumentach dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina znalazły się szokujące informacje dotyczące jednego z najbogatszych ludzi na świecie Billa Gatesa. Brytyjski „The Sun” dotarł do nieopublikowanej dotąd wiadomości, z której wynika, że miliarder miał zachorować po „kontakcie z rosyjskimi dziewczynami”.
Z wiadomości e-mail Epsteina wynika, że Bill Gates zaraził się chorobą weneryczną po kontaktach z „rosyjskimi dziewczynami” i zgłosił się do niego z prośbą o pomoc.
Wiadomość pochodzi z 18 lipca 2013 roku. Epstein pisał w niej, według „The Sun”, do Gatesa, z wyraźnym żalem twierdząc, że ten zdradził przyjaźń trwającą sześć lat. Oskarżał on Gatesa o próbę utajenia swojej wstydliwej choroby.
Aby dodać zniewagę do obrażeń, błagasz mnie, żebym usunął e-maile dotyczące twojej choroby, twoją prośbę o antybiotyki, które możesz przekazać Melindzie, oraz opis swojego penisa
— wskazywał Epstein. (Melinda to ówczesna żona Billa Gatesa, obecnie para jest rozwiedziona).
W wiadomości według brytyjskich mediów znalazły się też insynuacje dotyczące działań i kompromisów, które mają „chronić wizerunek Gatesów”.
Akta Epsteina
Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina i ogłosiło zakończenie procesu nakazanego przez Kongres. Zastępca prokuratora generalnego Todd Blanche zaznaczył, że część dokumentów została okrojona.
Jak powiedział Blanche na konferencji prasowej, w skład najnowszej i ostatniej transzy dokumentów wchodzi 3 mln stron dokumentów związanych ze śledztwami w sprawie Epsteina, a także 2 tys. filmów wideo i 180 tys. zdjęć. Urzędnik zaznaczył, że resort zdecydował się nie publikować dokumentów, które zawierają dane osobowe lub wrażliwe informacje na temat ofiar Epsteina, a także materiałów zawierających pornografię dziecięcą, czy dotyczących trwających śledztw. Poinformował jednak, że żaden z dokumentów nie został wstrzymany ze względu na względy bezpieczeństwa narodowego.
Blanche ogłosił, że opublikowanie transzy - stanowiącej 99 proc. wszystkich dokumentów resortu na temat Epsteina - wypełnia zobowiązanie nałożone na resort przez Kongres w ramach przyjętej w ubiegłym roku ustawy. Do publikacji dochodzi ponad miesiąc po tym, gdy minął termin wyznaczony przez Kongres.
Zastępca prokuratora generalnego sugerował, że akta nie zawierają dowodów na wykorzystywanie seksualne dziewcząt przez osoby inne niż sam Epstein, bo gdyby je zawierały, prokuratura wszczęłaby śledztwa w tej sprawie. Odrzucał też sugestie, że prokuratura próbuje chronić prezydenta USA Donalda Trumpa, który przez lata przyjaźnił się z miliarderem oskarżanym o wykorzystywanie nieletnich.
Z przeglądarki na stronach resortu wynika, że nazwisko prezydenta pojawia się w ponad 3 tys. dokumentów.
PRZYPOMINAMY:
— Opublikowano tysiące stron dokumentów ws. Epsteina! Kolejne akta mają być udostępnione w nadchodzących tygodniach
— Akta w sprawie Ghislaine Maxwell, przyjaciółki Jeffreya Epsteina, zostaną ujawnione. W tle ryzyko odtworzenia tożsamości ofiar
Adrian Siwek/PAP/Fakt.pl/The Sun
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/752010-akta-epsteina-gates-zachorowal-po-kontakcie-z-rosjankami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.