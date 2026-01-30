Duński rząd zapowiedział automatyczną deportację cudzoziemców skazanych na co najmniej rok więzienia, mimo ryzyka naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Władza w Kopenhadze argumentuje, że priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli.
Niektórzy będą nam zarzucać, że łamiemy konwencję (Europejską Konwencję Praw Człowieka), ale my widzimy to inaczej. (…) Musimy chronić naszych obywateli
— powiedziała na konferencji prasowej premier Danii Mette Frederiksen.
Duńscy eksperci z ministerstwa sprawiedliwości ocenili, że reforma „nie jest w pełni zgodna z dotychczasową praktyką duńskich sądów i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w zakresie wydaleń”. Oznacza to, że istnieje ryzyko, iż Dania może zostać skazana w przyszłości za naruszenie artykułu 8 EKPC w postępowaniu apelacyjnym przed ETPC - podkreślono w analizie zmian przepisów.
Ambasador ds. wydaleń
Rząd Danii zaostrzył już przepisy dotyczące meldowania się w ośrodkach deportacyjnych imigrantów, których wniosek o azyl został odrzucony. Jeśli będą tego unikać, mają zostać przez rok objęci elektronicznym dozorem (bransoleta GPS).
Ponadto zapowiedziano powołanie specjalnego ambasadora ds. wydaleń oraz zacieśnienie współpracy z Afganistanem, aby możliwe było odsyłanie jego obywateli. Ponadto duńskie władze ogłosiły ponowne otwarcie ambasady Królestwa Danii w Syrii, co ma także usprawnić współpracę w kwestii deportacji.
Z raportu duńskiej Fundacji Rockwool, cytowanego przez gazetę „Berlingske”, wynika, że w latach 2021-2025 w Danii skazano 1901 cudzoziemców na karę co najmniej roku więzienia. Spośród nich 455 osób podlega nowym przepisom i może być deportowanych do swoich krajów.
W 2025 r. na karę pozbawienia wolności powyżej roku skazano 72 obywateli Rumunii, 40 - Syrii, 36 - Szwecji, 35 - Somalii, 34 - Turcji, 31 - Litwy, 27 - Iraku, a także po 23 z Iranu oraz Polski.
