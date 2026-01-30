Do parlamentu wpłynęła korespondencja w sprawie poparcia inicjatywy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi - poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty. Swoje stanowisko w tej sprawie zapowiedział przedstawić 2 lutego br.
Czarzasty zaczepia prezydenta Nawrockiego
W zeszłym tygodniu w wywiadzie dla FOX News Trump przyznał, że NATO nie jest już „ulicą jednokierunkową”. Trump powtórzył jednocześnie, że ma wątpliwości, czy sojusznicy przyszliby Ameryce z pomocą i bagatelizował pomoc NATO podczas wojny w Afganistanie, która była jedynym w historii przypadkiem wykorzystania artykułu 5. o wzajemnej obronie. Słowa wywołały oburzenie opinii publicznej i polskich władz.
Do tej wypowiedzi odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który wraz z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat, złożył kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa.
Czarzasty podkreślił, że w ramach polskich misji poza granicami kraju zginęły 124 osoby.
Uważamy za skandaliczną wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa w sprawie udziału innych żołnierzy niż amerykańscy na misjach. Uważamy, że ta wypowiedź powinna być absolutnie potępiona, co niniejszym czynię. Bez względu na sojusze i bez względu na to, czy jesteśmy w NATO, czy nie jesteśmy, a jesteśmy w NATO, powinniśmy jako Polki i Polacy wymagać szacunku dla naszych żołnierzy
— oświadczył marszałek Sejmu.
Jak dodał, spodziewał się po prezydencie Karolu Nawrockim, że potępi zachowanie i słowa Donalda Trumpa.
Nie zrobił tego. Uważam, że źle zrobił, że jasno się nie odniósł do tej sprawy i nie stanął w obronie polskich żołnierzy
— uderzał Czarzasty.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Nawrocki: Jestem przekonany, że Donald Trump w swojej wypowiedzi nt. sojuszników w Afganistanie nie miał na myśli Polski
Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa?
Poinformował również, że do Sejmu wpłynęła korespondencja w związku z inicjatywą przewodniczącego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Mike’a Johnsona oraz przewodniczącego izraelskiego Knesetu Amira Ochany w sprawie poparcia przez marszałka Sejmu RP ich starań dla przyznania Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.
Sprawa zostanie przeze mnie rozważona. Swoje stanowisko w tej sprawie przekażę opinii publicznej w poniedziałek
— zapowiedział Czarzasty.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Liderka wenezuelskiej opozycji uhonorowała Trumpa! SPRAWDŹ, co Maria Corina Machado wręczyła prezydentowi USA
Biejat oczekuje od Trumpa przeprosin
Magdalena Biejat zaapelowała do prezydenta Trumpa, żeby przeprosił polskich weteranów i żołnierzy, „którzy walczyli za sprawę amerykańską na misjach zagranicznych w Afganistanie i Iraku”.
Nie liczą się prywatne przeprosiny w prywatnych rozmowach z tym, czy innym polskim politykiem. Oczekujemy, że prezydent Trump zachowa się jak nasz sojusznik i będzie potrafił się przyznać do błędu i będzie potrafił przeprosić
— mówiła Biejat.
Zachęcała też wszystkich polityków w Polsce, zwłaszcza prezydenta Karola Nawrockiego, żeby nie godzili się na przystąpienie do Rady Pokoju organizowanej przez Donalda Trumpa.
Rozwiązaniem nie jest tworzenie alternatywnych ciał do tych, które już funkcjonują, do tych, które się sprawdzały. Rozwiązaniem jest wzmacnianie tych sojuszy, które już istnieją
— oceniła Biejat.
CZYTAJ TAKŻE: Słowa Trumpa o sojusznikach w Afganistanie. Duda: Ci, co robią awanturę wokół tego, to ci, którzy do niedawna poniewierali polski mundu
Prezydent Nawrocki w obronie polskich żołnierzy
Prezydent Nawrocki napisał na X, że polscy żołnierze są „Bohaterami, zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę”. W niedzielę wyraził przekonanie, że prezydent Trump nie miał na myśli Polski, „bo nie po to 48 godzin wcześniej mówił o polskich żołnierzach great warriors (świetni wojownicy - PAP), wielokrotnie to powtarzając”.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751984-polska-poprze-pokojowa-nagrode-nobla-dla-trumpa-pismo-w-sejmie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.