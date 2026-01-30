Donald Trump zabrał głos ws. Alexa Prettiego, który został zastrzelony przez agentów ICE w Minneapolis. Według prezydenta USA mężczyzna był „agitatorem i być może buntownikiem”. Trump przypomniał również zachowanie Prettiego z 13 stycznia br., gdy ten znieważył funkcjonariuszy ICE i uszkodził rządowy samochód. „Był to dość wyraźny przejaw agresji i gniewu, widoczny dla wszystkich, szalony i niekontrolowany” - napisał przywódca Stanów Zjednoczonych na Truth Social.
Alex Pretti, agitator i być może buntownik, stracił na popularności po publikacji nagrania, na którym krzyczy i pluje w twarz bardzo spokojnemu i opanowanemu funkcjonariuszowi ICE, a następnie szaleńczo kopie nowy i bardzo drogi pojazd rządowy, tak mocno i gwałtownie, że tylne światło rozpadło się na kawałki
— napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Agresywne zachowanie Prettiego wobec agentów ICE! Nowe nagranie 11 dni przed jego śmiercią. Dewastował samochód
Był to dość wyraźny przejaw agresji i gniewu, widoczny dla wszystkich, szalony i niekontrolowany. Funkcjonariusz ICE zachował spokój i opanowanie, co nie było łatwe w tych okolicznościach! Uczyńmy Amerykę znowu wielką
— napisał Trump.
Po śmierci Prettiego, zastrzelonego 24 stycznia na ulicy Minneapolis przez służby federalne prowadzące obławę na nieudokumentowanych migrantów, do sieci trafiło nagranie jego wcześniejszej konfrontacji z agentami ICE.
Na filmie nakręconym 13 stycznia i udostępnionym na portalach społecznościowych widać, jak Pretti i kilka innych osób krzyczy w stronę pojazdu funkcjonariuszy federalnych. Kiedy samochód rusza, Pretti kopie w tylne światło samochodu.
Samochód staje, wysiada z niego agent i po szarpaninie przypiera Prettiego do ziemi. Na nagraniu widać, jak do szarpaniny dołącza kilku funkcjonariuszy, podczas gdy inni zamaskowani agenci mierzą z broni do krzyczących ludzi. Finalnie Pretti albo się wyrywa, albo zostaje wypuszczony i ucieka.
CZYTAJ TAKŻE: Dlaczego Alex Pretti został zastrzelony? Jak wyglądało całe zdarzenie? „New York Times” analizuje sytuację z Minneapolis
Kim był Alex Pretti
Pretti pracował jako pielęgniarz na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Minneapolis, w którym leczą się weterani amerykańskiej armii. Poza nagraniami z konfrontacji z 13 i 24 stycznia w sieci znalazło się również wideo pokazujące, jak oddaje salut zmarłemu weteranowi.
Pretti został zastrzelony podczas szarpaniny, jaka wywiązała się między protestującymi w Minneapolis mieszkańcami a służbami federalnymi. Początkowo przedstawiciele Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), w tym jego szefowa Kristi Noem, twierdzili, że Pretti dokonał „aktu terroru”, a nawet że zamierzał przeprowadzić masakrę wśród funkcjonariuszy. Czołowy doradca prezydenta Donalda Trumpa Stephen Miller nazwał go z kolei „niedoszłym zamachowcem”.
Pretti to druga w mieście ofiara śmiertelna: wcześniej Amerykanka Renee Good została śmiertelnie postrzelona przez funkcjonariusza ICE.
