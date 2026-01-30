Stanowisko rządu jest absolutnie jasne: Łotwa nie przyjmie nowych migrantów i nie będzie za nich płacić. Dlatego wzmocniliśmy ochronę granic, a płot na wschodniej granicy jest gotowy – oświadczyła szefowa dyplomacji Łotwy Baiba Braże.
Dziękuję straży granicznej oraz innym służbom pracującym w trybie 24/7, dzięki którym w ub. roku udaremniono około 12 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy od strony Białorusi
— powiedziała minister, przedstawiając w łotewskim sejmie tegoroczną linię polityki zagranicznej kraju.
W styczniu resort obrony Łotwy opublikował dowody potwierdzające udział białoruskich organów ścigania oraz jednostek wojskowych w kierowaniu nielegalnych migrantów pochodzących z państw trzecich na łotewską granicę państwową.
Łotwa zmaga się z problemem instrumentalnie sterowanej migracji oraz przemytem osób zza wschodniej granicy od 2021 r. W 2025 r. służby graniczne powstrzymały ponad 11 tys. osób próbujących nielegalnie przedostać się od strony Białorusi. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2024 roku.
W ub. roku do kraju wpuszczono zaś, z powodów humanitarnych, około 30 osób. Z kolei w 2023 r., podczas silnej presji na granicy wschodniej, wjazdu odmówiono ponad 13,8 tys. migrantom (przyjęto ze względów humanitarnych ponad 420 osób).
Wschodnia granica Łotwy ma ponad 456,6 km długości, z czego 283,6 km to granica z Rosją, a 173 km – z Białorusią. W 2024 r. ukończono budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią, a pod koniec 2025 r. zakończono główny etap zabezpieczenia granicy z Rosją.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751906-lotwa-nie-zamierza-przyjmowac-nowych-migrantow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.