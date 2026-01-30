Łotwa nie zamierza przyjmować nowych migrantów! Szefowa MSZ: Wzmocniliśmy ochronę granic, a płot na wschodniej granicy jest gotowy

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Stanowisko rządu jest absolutnie jasne: Łotwa nie przyjmie nowych migrantów i nie będzie za nich płacić. Dlatego wzmocniliśmy ochronę granic, a płot na wschodniej granicy jest gotowy – oświadczyła szefowa dyplomacji Łotwy Baiba Braże.

Dziękuję straży granicznej oraz innym służbom pracującym w trybie 24/7, dzięki którym w ub. roku udaremniono około 12 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy od strony Białorusi

— powiedziała minister, przedstawiając w łotewskim sejmie tegoroczną linię polityki zagranicznej kraju.

W styczniu resort obrony Łotwy opublikował dowody potwierdzające udział białoruskich organów ścigania oraz jednostek wojskowych w kierowaniu nielegalnych migrantów pochodzących z państw trzecich na łotewską granicę państwową.

Łotwa zmaga się z problemem instrumentalnie sterowanej migracji oraz przemytem osób zza wschodniej granicy od 2021 r. W 2025 r. służby graniczne powstrzymały ponad 11 tys. osób próbujących nielegalnie przedostać się od strony Białorusi. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2024 roku.

W ub. roku do kraju wpuszczono zaś, z powodów humanitarnych, około 30 osób. Z kolei w 2023 r., podczas silnej presji na granicy wschodniej, wjazdu odmówiono ponad 13,8 tys. migrantom (przyjęto ze względów humanitarnych ponad 420 osób).

Wschodnia granica Łotwy ma ponad 456,6 km długości, z czego 283,6 km to granica z Rosją, a 173 km – z Białorusią. W 2024 r. ukończono budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią, a pod koniec 2025 r. zakończono główny etap zabezpieczenia granicy z Rosją.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych