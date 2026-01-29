Trwa 1437. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 30 stycznia 2026 r.
00:01. Zełenski: liczymy, że ustalenia ws. wstrzymania ataków w mrozy będą realizowane
Ukraina liczy, że ustalenia w sprawie wstrzymania przez Rosję ostrzałów podczas oczekiwanej w najbliższych dniach fali mrozów będą realizowane – oświadczył w czwartek wieczorem ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Prezydent USA Donald Trump ogłosił wcześniej, że Putin zgodził się przerwać ataki.
Ważne oświadczenie prezydenta (USA Donalda) Trumpa dotyczące możliwości zapewnienia, na czas tych zimowych mrozów, bezpieczeństwa Kijowowi i innym miastom Ukrainy przed rosyjskimi uderzeniami. Energetyka jest podstawą życia i doceniamy wysiłki naszych partnerów, by pomóc nam chronić życie
— napisał Zełenski na platformie X.
Dziękuję, prezydencie Trumpie. Zespoły (Ukrainy, USA i Rosji – PAP) rozmawiały o tym w Emiratach. Liczymy na to, że ustalenia będą realizowane. Działania deeskalacyjne sprzyjają realnemu postępowi w kierunku zakończenia wojny
— dodał ukraiński prezydent.
Wcześniej Trump oświadczył, że poprosił przywódcę Rosji Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowań Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na taką propozycję.
(Putin) Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: „Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego”. A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił
— powiedział Trump w czwartek podczas posiedzenia gabinetu. Zaznaczył, że Ukraińcy „prawie w to nie uwierzyli, ale byli z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo mają poważne problemy”.
Mimo to mer Lwowa Andrij Sadowy zaapelował w czwartek do mieszkańców swego miasta, by przygotowali się do możliwych ostrzałów ze strony Rosji w najbliższych dniach. Poinformował, że służby miejskie uruchomiły „tryb przygotowań do sytuacji nadzwyczajnej”, jednak zwrócił się do obywateli, by zaopatrzyli się w podstawowe, niezbędne do życia produkty, wodę do picia oraz leki.
Wojska rosyjskie od wielu tygodni regularnie atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dziesiątki tysięcy osób są pozbawione lub mają ograniczony dostęp do elektryczności, ogrzewania i wody.
